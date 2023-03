Akademia Messina ci mette il cuore, Como impone la sua legge. Costantino: “Chiedo rispetto" - Tempostretto

Partita di alto livello per Akademia che cede in quattro set alla prima della poule salvezza. Diverse chiamate del duo arbitrale fanno infuriare l'ambiente messinese

MESSINA – Arriva la sconfitta, la terza in quattro partite della poule salvezza, per la Desi Shipping Akademia Messina. Como, capolista del girone retrocessione, vince 3 set a 1 al Palazzetto Polivalente, ma Akademia lotta e per poco non trascina al tiebreak una partita dove ha messo in campo cuore, coraggio e cattiveria. Partita molto sentita alla Cittadella Sportiva Universitaria dove il pubblico lascia gli spalti amareggiato anche per un arbitraggio che ha visto molte delle decisioni dubbie andare contro l’Akademia. La squadra di coach Bonafede per quanto visto oggi avrebbe meritato dei punti che alla fine non sono arrivati.

In conferenza stampa rilascia la seguente dichiarazione in merito anche il numero uno della Desi Shipping, nell’immagine in evidenza, Fabrizio Costantino: “Non commento mai la partita e neanche oggi sono qui per farlo. Preciso anche che Akademia non ha perso per gli arbitri e se dovesse retrocedere non sarà per colpa di alcune decisioni di quest’ultimi. Vengo qui per chiedere rispetto per la nostra società e per tutti coloro che mettono soldi in questo sport. Nelle ultime giornate abbiamo assistito a scelte arbitrali assurde, la gente è andata via dal palazzetto amareggiata, credo sia importante che ci sia un intervento di Lega o Federazione affinché la gente non si allontani da questo sport”.

In campo la partita tranne che nel primo set è stata poi molto equilibrata e quasi non si è vista la differenza di 17 punti in classifica. A fine partita, con Akademia che è stata avanti 22-21 nel quarto set e stava ad un passo da un tie break che avrebbe meritato, la posta intera va a Como. Sestetto di partenza classico per la Desi Shipping Akademia Messina: Muzi al palleggio Ebatombo opposto, schiacciatrici Martilotti e Robinson, centrali Mearini e Martinelli con Giorgia Faraone libero. Risponde il Volley Como con Nicolini al palleggio e Conti opposto, schiacciatrici Cassemiro e Nardo, centrali Veneriano e Badini con Rolando libero sono le scelte di coach Mauro Chiappafreddo.

Akademia Sant’Anna – Como 1-3

Primo punto del match dopo uno scambio prolungato va in favore di Como. Una chiara svista arbitrale, tocco a muro di Messina su palla fuori di Como ma il tocco non c’era, regala il break alle ospiti e sotto 1-4 coach Boanfede chiama il primo time out. Como allunga sull’8-2, Akademia con pazienza prova a rientrare. Lo svantaggio non si riduce e sul 10-16 secondo time out per Messina. Al rientro però con Nicolini in battuta Como allunga sul massimo vantaggio di +10 (10-20). Messina rialza la testa e lotta e quantomeno chiude il primo parziale in crescendo con un break positivo di 8-5, il primo set si chiude sul 18-25.

Fase di gioco del match

Nel secondo parziale Martilotti, che era stata sostituita nel finale di primo set, non rientra in campo al suo posto Silotto. Vantaggio Messina che con l’ace di Mearini ottiene il break 4-2, ma Como rientra subito e sorpassa 4-5, ma la pipe di Robinson riequilibria momentaneamente il punteggio, ma tre punti consecutivi di Como costringono coach Bonafede al primo time out sul 5-8. Al rientro Akademia si riporta sotto di uno e dopo un po’ di tira e molla si riporta in parità col mani fuori di Robinson (10-10). Una decisione, contestata (invasione di Akademia sotto rete), dell’arbitro invece dell’11-11 consegna un nuovo break a Como che prende il largo 11-15. Reazione di Akademia che si riporta sotto 14-15 e costringe al primo time out Como, coach Chiappafreddo non vuole correre rischi. Ma al rientro l’ennesimo pallonetto di Messina, stavolta tocco delicato di Ebatombo, vale il 15 pari. Fase delicata del match Bonafede si gioca la carta Ciancio per il cambio palla e poi due volte Martinelli consente a Messina di provare la fuga sul 19-17. Il turno di battuta di Conti per Como ribalta però la situazione e Como passa a condurre 19-20 e a correre ai ripari stavolta è il time out di Messina. Punto delicatissimo e scambio lungo al rientro con Como che lo porta dalla sua parte, Akademia tiene sino al 21-23 poi il tocco di seconda di Nicolini vale il primo dei tre set point per le ospiti. Il parziale si chiude 25-21 con il tocco sopra la rete di Nardo.

Terzo set che si apre col punto di Robinson poi Como prova già l’allungo sull’1-3, errore di Mearini in battuta porta le ospiti sul 3-6, Silotto interrompe momentaneamente l’emorragia di punti per Messina ma Como sale 4-8. Cambia Bonafede che butta nella mischia Catania e Brandi, Messina con Silotto al servizio si riporta 7-8. Como conquista i tre punti successivi e Bonafede spende un time out. La situazione non migliora e Messina deve rimontare uno svantaggio di 8-14. Per tre volte la formazione messinese si riporta sotto di due, ma Como mantiene sempre un piccolo margine di vantaggio. L’ace di Conti manda Como nuovamente sul +4, 15-19. Altro tentativo di riavvicinarsi per Messina ma ancora un errore in battuta per Messina, continuano ad essere tanti di partita in partita. Il muro di Mearini però riporta vicinissima Messina (19-20), time out per Chiappafreddo e al rientro errore di Como sancisce la parità e il muto di Robinson proietta dopo un lungo inseguimento Akademia davanti 21-20 e un altro errore di Como vale il break per Messina. Battaglia vera in questo finale di set e quando Akademia fa il 23-21, accompagnato dal boato del pubblico il coach ospite chiede time out. Il muro di Mearini permette a Messina di salire 24-21 e Akademia chiude il set con l’ace di Robinson.

Battaglia ad inizio quarto set con Conti in battuta Como ottiene il break 2-4 e poi Nardo prova a scavare il solco sul 3-6. Sotto 4-8 Bonafede spende doverosamente il suo primo time out. Rientro positivo di Akademia sul 7-9 poi al cambio palla Nardo mette in crisi la difesa locale con un break di sei punti consecutivi che valgono il 7-13, interrompe la striscia l’attacco a terra di Ebatombo. Como prosegue la sua corsa e sul 10-15 Bonafede interrompe il gioco per la seconda volta nel quarto parziale. Al rientro tre punti di Ebatombo e un ace di Mearini, in mezzo un contestato tocco del muro di Messina su una palla abbondantemente fuori di Como, riportano in partita le locali 14-16 e coach Chiappafreddo chiede time out. Al rientro prosegue il buon momento delle peloritane che impattano sul 17-17, altro fischio dell’arbitro contro Messina che vale il nuovo break di Como, ma Akademia per l’ennesima volta torna in corsa con Robinson e sorpassa 22-21 e Como interrompe il gioco. Fa benissimo la sosta alle ospiti che trovano tre punti consecutivi e si portano a match point sul 22-24. Altra decisione contestata proprio sul match point con le ospiti che si salvano miracolosamente in difesa, per la squadra di casa in modo irregolare, e poi archiviano la pratica.

Tabellino

Risultato finale: 18-25 21-25 25-21 22-25.

Durata: 24′, 26′, 28′, 31′.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 8, Catania 0, Ciancio 0, Martilotti 0, Mearini 9, Muzi 4, Brandi 0, Silotto 2, Robinson 25, Ebatombo 18, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Volley Como: Veneriano 7, Bernasconi 0, Nicolini 5, Nicoli 0, Cantaluppi 4, Gallizioli ne, Stroppa 0, Cassemiro 9, Badini 4, Pinto ne, Rolando 0, Conti 19, Nardo 19, Radice ne.

Coach: Mauro Chiappafreddo.

Arbitri: Giorgia Adamo di Roma e Walter Stancati di Brindisi