Akademia Messina inizia la seconda fase contro Talmassons

Domenica a Latisana sfida tra ex nella prima giornata della pool promozione. Coach Freschi: "Sfida di altissimo livello"

MESSINA – Dopo aver chiuso la Regular Season centrando l’obiettivo stagionale della Pool Promozione, il Gruppo Formula 3 Messina è pronto ad affacciarsi alla fase più calda e competitiva del campionato. Domenica 1° febbraio alle ore 17, le SuperGirls di Coach Freschi voleranno in Friuli per la sfida contro la CDA Volley Talmassons FVG, valida per la prima giornata di andata della seconda fase, in programma al Palazzetto dello Sport di Latisana.

Le SuperGirls hanno sfruttato la settimana di pausa – coincisa con le Final Four di Coppa Italia Frecciarossa A1 andate in scena all’Inalpi Arena di Torino il 24 e 25 gennaio – per continuare a consolidare il proprio sistema di gioco. Un lavoro reso ancora più importante dall’inserimento della nuova posto 4 ungherese, Greta Kiss, arrivata nella settimana successiva alla gara con Melendugno per rinforzare il roster siciliano. Coach Freschi ha potuto provarla nell’allenamento congiunto con la Tonno Callipo Vibo Valentia (B1), disputato lo scorso 22 gennaio al PalaRescifina.

La pool promozione e il pre partita

Messina occupa attualmente il decimo e ultimo posto della Pool con un bottino di 5 punti. La formula del campionato prevede, infatti, che ogni squadra mantenga i punti conquistati in Regular Season solo contro le altre formazioni qualificate alla stessa Pool. Le messinesi ripartono così dai 3 punti ottenuti contro Trentino e dai 2 conquistati nell’ultima gara contro Melendugno.

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina): “Iniziamo subito con una sfida di altissimo livello, un test che ci metterà subito alla prova con una delle formazioni candidate alla vittoria del campionato. Sarà assolutamente uno stimolo per misurarci su questo tipo di livello”. La buona notizia, oltre quella della qualificazione alla Pool Promozione: “Il roster è tornato a dodici unità con l’arrivo di Greta Kiss: “Sì, questo ci ha dato grande spinta e qualità in questa settimana. A onor del vero, abbiamo iniziato con qualche piccola defezione, a causa di qualche problema influenzale; situazioni che capitano un po’ a tutti, quindi va bene così. Nell’ultimo periodo – ha proseguito Freschi – non abbiamo mai avuto questo numero pieno all’interno del campo da gioco e, negli ultimi tre-quattro allenamenti, la possibilità di poter schierare in campo due formazioni ha dato grande ritmo e qualità al nostro sistema di gioco”.

Pool Promozione da ultima della classe. Messina, in realtà, potrebbe togliersi tante soddisfazioni: “Sì, questo lo vedremo soltanto durante le settimane. Di sicuro, bisognerà valutare partita per partita. Partiremo contro una squadra molto forte; confronto bello e stimolante per tutti. Vedremo cammin facendo; disputeremo dieci partite. Avremo tempo e modo per verificare tutte le situazioni”.

L’avversario Talmassons

La CDA Volley Talmassons è senza dubbio una delle formazioni più attrezzate dell’intero torneo di A2. Le friulane hanno occupato il primo posto del girone B fino alla sesta giornata di ritorno della Regular Season, quando le Pink Panters hanno ceduto prima innanzi a Brescia, poi successivamente a Padova tra le mura amiche, infine a Fasano in terra pugliese. Il riscatto è arrivato nell’ultima giornata contro Altino, risultato che ha permesso a Talmassons di chiudere la prima fase al secondo posto con 41 punti, frutto di 14 vittorie e 8 sconfitte, alle spalle proprio di Brescia.

In attesa della Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2, in programma il 14 febbraio a Latisana contro Costa Volpino, le friulane sono chiamate, per onorare i consistenti sforzi societari compiuti dopo la retrocessione dalla A1, ad una Pool Promozione da urlo.Il mese di gennaio ha visto affacciarsi diverse novità in casa Talmassons. Il 12 gennaio si è interrotto consensualmente il rapporto con Coach Barbieri; al suo posto è stato promosso il secondo, Fabio Parazzoli. Pochi giorni dopo, il 15 gennaio, la società ha comunicato anche la rescissione consensuale con la posto 4 statunitense, Alyssa Enneking, ritornata alla Futura Giovani Busto Arsizio.

I precedenti e le ex

I primi incroci tra le due formazioni risalgono alla Regular Season 2022/2023, stagione d’esordio in A2 per il club messinese: in entrambe le occasioni furono le Pink Panthers ad imporsi con un netto 3-0.

Nell’annata successiva gli scontri salirono a cinque: due in Regular Season, con una vittoria per parte, e tre nelle Semifinali Play Off Promozione. In Gara 1 Talmassons espugnò il PalaRescifina al tie break, ma Messina rispose in Gara 2 violando il campo friulano (1-3, MVP del match Greta Catania). Nel match decisivo, però, furono ancora le friulane ad avere la meglio con un secco 3-0 sul taraflex siciliano, conquistando l’accesso alle Finali per la storica promozione in A1 ottenuta contro la Futura Busto Arsizio.

Sono tre le ex dell’incontro. La prima è Aurora Rossetto, protagonista a Messina nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025, due annate entrate nella storia del club: Semifinale Play-Off e di coppa Italia nella prima, Finale Promozione per la A1 nella seconda. Proprio nell’ultima stagione, Rossetto fu la seconda miglior realizzatrice della squadra con 356 punti, di cui 295 in attacco (37,4%), 18 ace e 43 muri.

C’è poi Benedetta Campagnolo, a Talmassons nella stagione 2022/2023, proprio insieme a Rossetto. In quell’annata il club friulano chiuse un ottimo percorso, terminando al quinto posto della Pool Promozione. Infine, riflettori puntati sul libero Martina Ferrara, che ha difeso la seconda linea di Talmassons nella storica stagione di A1 dello scorso anno. Nonostante la retrocessione, la capitana messinese chiuse il campionato con il 28,5% di ricezione perfetta (112 su 393).