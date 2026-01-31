Basket School Messina ospita Monopoli, Barcellona a Reggio Calabria

A completare il 18° turno in Serie B Interregionale la Svincolati Milazzo attende Molfetta. Donia: "Non tolleriamo più certi arbitraggi, vogliamo equilibrio e rispetto"

La EcoJump Messina Basket School torna in campo al PalaTracuzzi per una sfida di altissimo livello contro Monopoli, una delle formazioni più attrezzate del campionato. Una gara che arriva in un momento delicato della stagione, a pochi giorni dalla sconfitta esterna con Rende, risultato che ha lasciato strascichi non solo sul piano sportivo, ma anche per quanto riguarda l’organizzazione generale del campionato e le direzioni arbitrali.

Nella 18ª giornata del campionato di Serie B Interregionale impegno casalingo anche per la Svincolati Milazzo, che attende Molfetta, mentre attraversa lo Stretto Barcellona che sfiderà al PalaCalafiore la Viola Reggio Calabria.

La situazione in casa Basket School Messina

A fare il punto è coach Pippo Sidoti, che analizza senza giri di parole il ko dell’ultimo turno: “Non abbiamo perso bene con Rende, non abbiamo fatto una grande partita e questo va detto. Però poche settimane prima avevamo battuto Ragusa, che aveva perso solo due volte, e ora perdiamo contro una squadra che aveva vinto appena due gare. È stato un fine settimana surreale: si gioca a Rende, poi a Cosenza, poi di nuovo a Rende e infine ancora a Cosenza, con il campo omologato solo nella notte tra sabato e domenica. Abbiamo giocato in un impianto fatiscente, con due tabelloni diversi, uno in plexiglass e uno in cristallo. Qualcuno dirà che mi lamento sempre, ma questo campionato non può essere gestito così. Noi siamo una squadra giovane e se veniamo penalizzati costantemente, come nelle ultime tre trasferte, diventa difficile: a Rende gli avversari hanno tirato 39 liberi! Noi vogliamo giocare solo contro l’avversario. Chiediamo un arbitraggio equilibrato, nulla di più. So che con queste condizioni possiamo giocarcela con tutti”.

Sulla stessa linea il general manager Bruno Donia, che guarda alla sfida con Monopoli, ma senza nascondere il malcontento per quanto accaduto: “Ci aspetta una partita difficilissima contro una delle squadre più forti del campionato, insieme a Viola, Ragusa e Matera. Arriviamo da una brutta sconfitta e dobbiamo reagire subito. Per farlo abbiamo bisogno del nostro pubblico: il PalaTracuzzi deve essere pieno, come lo è stato contro Ragusa. Senza il nostro sesto uomo sarà durissima, anche perché Monopoli si è rinforzata con un altro giocatore di grande livello come Sirakov”.

Donia apre poi una riflessione più ampia: “Dobbiamo capire di che pasta siamo fatti. Non possiamo alternare prestazioni come quella con Ragusa a partite insufficienti come Rende. Detto questo, non possiamo più tollerare arbitraggi come quello dell’ultima trasferta. In un campionato economicamente importante e con grandi pretese federali non è accettabile avere in Puglia arbitri della stessa regione che chiacchierano con le società di casa o che si rivolgono ai nostri giocatori con toni che difficilmente usano con atleti di maggiore prestigio. Vogliamo solo equilibrio e rispetto”.

Il focus torna poi sul campo e sul girone di ritorno, entrato nella sua fase decisiva: “Le partite diminuiscono e non possiamo permetterci altri passi falsi. Dobbiamo affrontare Monopoli con il piglio della squadra che vuole vincere, buttarsi su ogni pallone vagante, andare a rimbalzo e curare i dettagli. Quando lo abbiamo fatto sono arrivate vittorie importanti. Sarà uno spettacolo assicurato e una partita di altissimo livello. Con il sostegno del PalaTracuzzi possiamo scrivere un’altra pagina esaltante. Senza, contro una squadra così forte, sarà davvero difficilissimo”.