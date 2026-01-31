L’UniMe cede in casa alla Nuoto 2000 Napoli

Quarta sconfitta e seconda casalinga per gli universitari che cedono in uno scontro diretto ai campani alla Cittadella

La Ssd UniMe incappa nella quarta sconfitta stagionale in casa contro la Nuoto 2000 Napoli. Nella settimana giornata di campionato in Serie B maschile di pallanuoto gli universitari cedono 10-14 ai campani in quello che era uno scontro diretto tra squadre che occupano i posti in fondo alla classifica del girone 4. Tra le file dei locali assente Cama, uno dei giocatori più carismatici ed esperti, non era in tribuna coach Francesco Misiti che scontava una squalifica. Dopo una partenza molto a rilento Vinci e compagni hanno riacciuffato gli ospiti sul 7-7, questi poi abili a sfruttare meglio le occasioni e riprendere vantaggio nel finale. La squadra con in panchina Sergio Naccari ha segnato solo 2 volte su 10 possibilità in cui ha avuto superiorità numerica. Seconda sconfitta in casa, settimana prossima trasferta contro la Basilicata Nuoto 2000.

Ssd UniMe – Nuoto 2000 Napoli 10-14

Inizio buono per i locali che trovano la rete di Ruocco, pareggia Vinci. L’UniMe però si ferma con il napoletani che vanno a segno altre tre volte con Vitullo. Sotto 1-4 riprendono a giocare i padroni di casa, rete di Geloso e Sciabà in mezzo segna Liccardo che fa 3-5 per gli ospiti dopo il primo quarto. Nel secondo quarto la reazione dei locali che dopo aver subito la rete di Ruocco (3-6) la pareggiano grazie alle reti di Vinci, il rigore di Geloso e la rete dello straniero Ianc (6-6). Il rigore di Vitullo rimette avanti gli ospiti ma Ianc sotto porta la pareggia 7-7, il quarto si chiude con un rigore concesso agli ospiti e trasformato da Ruocco per il 7-8 a metà gara.

Calano i ritmi, mentre si gioca sotto un’incessante e fredda pioggia, Santovito e Liccardo allungano per il Nuoto 2000 Napoli, Ruocco sbaglia un rigore con Caliri che devia impercettibilmente sulla traversa. D’Angelo in superiorità accorcia per i locali ma il punteggio è 8-10. Nell’ultima frazione torna ad avere vita facile l’attacco partenopeo, Barberisi da oltre i sei metri buca Caliri poi Santovito segna il nuovo massimo vantaggio in partita +4 sull’8-12. Arrivano le reti di Geloso su rigore e di Costa in superiorità per l’Unime, ma il Nuoto 2000 Napoli mantiene le distante siglando altre due reti con Vitullo, quinta personale per lui, e Santovito nel finale.

Tabellino

Ssd UniMe: Caliri, Falsone, Geloso 3, Denaro, Milana, De Caro, D’Angelo 1, Vinci 2, Ianc 2, Mazza, Sciabà 1, Finanze, Gennaro, Costa 1.

Allenatore: Sergio Naccari (Misiti squalificato).

Nuoto 2000 Napoli: Pizzo, Cuomo, Santovito 3, Ruocco 3, Severino, Vivace, Barberisi 1, Centanni, Vitullo 5, Maione, Abbate, Liccardo 2.

Allenatore: Nicola Lucarelli.

Arbitro: Francesco Di Peso di Varese.

Parziali: 3-5, 4-3, 1-2, 2-4. Superiorità: 2/10, 5/10. Rigori: 2/2, 4/5.