Akademia Messina, numeri positivi al giro di boa. Bonafede: “Avrei firmato a inizio stagione”

MESSINA – La caduta nella nona giornata lascia un po’ di amaro in bocca ma contro San Giovanni in Marignano e per giunta in casa loro la sconfitta poteva starci. Akademia Sant’Anna chiude comunque un ottimo girone d’andata della stagione regolare in cui ha ottenuto otto vittorie a fronte di una sola sconfitta e a guardare entrambi i gironi è seconda in Serie A2 a 23 punti. Una sola lunghezza proprio dall’avversaria che l’ha sconfitta che guida a 24, mentre nel girone B guidano a pari punti Itas Trentino e Futura Giovani Busto Arsizio con 21.

Bisognerà iniziare a guardare prima o poi l’altro girone in virtù del fatto che nella seconda fase le squadre si porteranno dietro i punti ottenuti nella prima e perché nelle prossime settimane ci sarà in palio la Coppa Italia di Serie A2. Dal PalaMarignano dipendeva il piazzamento di Messina e quindi l’avversario da affrontare che adesso è ufficiale. Sarà Offanengo a far visita alle siciliane, l’incontro valido come quarto di finale si disputerà al PalaRescifina il 18 dicembre prossimo.

Il cambio di passo rispetto alla stagione passata c’è stato, basti pensare che Akademia lo scorso anno raggiunse la sua prima storica Coppa Italia qualificandosi da quarta nel girone. Quest’anno ci arriva da seconda e ha perso il comando del girone A solo nell’ultima giornata. Questi gli altri accoppiamenti: Itas Trentino Volley-Valsabbina Millenium Brescia, Futura Giovani Busto Arsizio-Cbf Balducci Hr Macerata, Omag-Mt San Giovanni-Esperia Cremona.

Le dichiarazioni post gara al PalaMarignano

Coach Fabio Bonafede: “San Giovanni ha vinto meritatamente perché è stata più concreta e più continua di noi. Una sconfitta che ci può stare. All’inizio avrei firmato per avere un ruolino di marcia con otto vittorie e una sconfitta alla fine del girone di andata. Ci sarà tutto il girone di ritorno per rifarsi. Quella di oggi dovrà essere una lezione da cui trarre delle indicazioni e poter migliorare ancora. È un campionato molto strano: si può vincere o perdere con chiunque. In realtà, dobbiamo portarci via quanto di buono fatto in un campo difficilissimo e ricominciare con grande ottimismo il girone di ritorno”.

Giorgia Caforio, libero ed ex della partita: “Il primo set è stato punto a punto e forse dovevamo essere più incisive lì. Nel secondo non siamo partite benissimo, nel terzo abbiamo giocato come sappiamo e nel quarto non abbiamo continuato su quella striscia. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma diamo merito a San Giovanni. Una bella emozione personalmente tornare su questo taraflex dove ho giocato due anni”.

I numeri di Akademia nel girone d’andata

Nella prima sconfitta stagionale si conferma sugli scudi Bintu Diop che realizza 24 punti ed è chiaramente la miglior realizzatrice in casa peloritana con 191 punti in nove partite in cui è sempre partita nello starting six, media di 21 punti a partita. Grazie alla settima prestazione in doppia cifra (11) arriva a quota 100 Rossella Olivotto, alle sue spalle l’altra “Ross” di Akademia Aurora Rossetto che ne ha messi a referto 95 con Mason a 87 e Modestino a 83 a completare il quadro delle più prolifiche. Tutte le atlete rimaste a Messina, ricordiamo le rescissioni prima dell’inizio di stagione di Cabassa e qualche settimana fa di Rollins, hanno giocato almeno uno spezzone delle nove partite fin qui disputate, ma bisogne certamente rimpolpare le file in vista di una seconda parte di stagione che sarà più impegnativa sia fisicamente che mentalmente.

Akademia Sant’Anna è imbattuta in casa avendo ottenuto cinque vittorie e sempre a punteggio pieno. I problemi ci sono stati in trasferta dove non ha mai vinto senza concedere set: due vittoria piene, una vittoria al tiebreak e una sconfitta senza riportare a casa punti. I numeri dei punti e dei set vinti certifica ulteriormente questa tendenza a rendere meglio in casa piuttosto che in trasferta. Al PalaRescifina capitan Carraro e compagne hanno vinto quindici set perdendone due, mentre in trasferta il conto è quasi pari 10-7. Stessa situazione con i punti, saldo in positivo +94 per le partite disputate in riva allo Stretto, sempre positivo ma con la forbice che si assottiglia +22 in trasferta.

Risultati e classifica girone A2

San Giovanni in Marignano – Akademia Sant’Anna 3-1

Casalmaggiore – Brescia 0-3

Imola – Leco 3-0

Pisa – Mondovì 3-1

Costa Volpino – Macerata 3-1

Omag-Mt San Giovanni in M.no 24 punti

Akademia Sant’Anna Messina 23 punti

Cfr Balducci Hr Macerata, Valsabbina Millenium Brescia 18 punti

Clai Imola Volley 13 punti

Cbl Costa Volpino 11 punti

Orocash Picco Lecco 10 punti

Volleyball Casalmaggiore 9 punti

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 7 punti

Bam Mondovì 2 punti

