Akademia Messina perde con Fasano, quinta sconfitta di fila in pool

Termina un girone di andata che ha visto il Gruppo Formula 3 non aggiungere punti in classifica nella seconda fase

FASANO – Non si sblocca Akademia Sant’Anna, la squadra di Messina trova la quinta sconfitta in pool promozione nella quinta giornata e, quando si chiude questo girone d’andata, ha praticamente perso contro tutte le avversarie incontrate. Come ha ripetuto coach Freschi qualche giorno fa la squadra cresce ma, parafrasiamo le sue parole, non era assolutamente al livello delle altre che a vario titolo puntano a promozione diretta o playoff.

Sul taraflex del Palasport di Vigna Marina coach Freschi manda in campo Rizzieri-Felappi sulla diagonale, in banda Viscioni con Zojzi, spazio a Kiss a partita in corso, centrali iniziano Landucci e Campagnolo, anche in questo ruolo ci sarà spazio per Colombo, libero capitan Ferrara. Risponde Totero schierando in regia per Fasano l’ex Muzi, opposto Korhonen, in banda Sol Salinas e Provaroni, al centro Pixner e Piacentini ad alternarsi con il libero Vittorio.

Fasano – Messina 3-0

Buon avvio delle locali che dal 3-3 trovano il break con l’attacco vincente di Korhonen e sfruttando l’errore di Zojzi. Messina non reagisce e va sotto 15-10, nel finale di set in controllo le pugliesi che vincono il parziale per 25-20.

Nel secondo, dopo una prima fase combattuta, è Messina a fare il break. Le peloritane allungano 7-11 grazie ai punti di Viscioni e Felappi. La reazione della padrone di casa le riporta in parità (13-13), gli errori e Sol Salinas fanno il resto sul 18-15. Prova qualche cambio coach Freschi ma Messina resta inchiodata e chiude il parziale sotto 25-17.

Nel terzo set ancora Felappi e Viscioni conquistano i primi quattro punti (1-4), reazione locale con sei punti vinti consecutivamente. Gruppo Formula 3 costretto quindi ad una nuova rincorsa, neanche stavolta però arriva la reazione. Fasano tocca il massimo vantaggio sul 12-6, Akademia si riporta vicina sul 16-14 e poco dopo in scia sul 18-17. Finale che sembra andare punto a punto ma le locali piazzano l’accelerazione decisiva e chiudono 25-20.

Tabellino

Parziali: 25-20, 25-17, 25-20.

Arbitri: Giuseppe Resta & Stefano Chiriatti, Antonella Monteleone (videocheck).

Gruppo Formula 3: Tisma, Rizzieri 1, Zojzi 13, Colombo 1, Felappi 9, Ferrara, Landucci 4, Viscioni 15, Campagnolo 3, Kiss 0, Galic 0, Oggioni 0.

Allenatore: Freschi. Secondo: Ferrara.

Fasano: Gazzero, Provaroni 8, Del Freo, Sol Salinas 16, Negro, Pixner 2, Muzi 1, Piacentini, Vinciguerra, Korhonen 11, Maiorano, Soleti, Franceschini 7, Vittorio.

Allenatore: Totero. Secondo: Ficarra.