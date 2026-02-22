Serie D, i risultati della giornata peggiorano la situazione del Messina

Dopo la 25ª giornata nel girone I di Serie D cambia la classifica. Vince la Nuova Igea Virtus, sconfitto il Milazzo

Giornata che non sorride ai biancoscudati, dopo la sconfitta contro il Sambiase restano fermi a quota 21 punti. Dietro però arrivano le vittorie dell’Acireale sul Milazzo, della Sancataldese sull’Enna e del Ragusa sul CastrumFavara. Tutte e tre le vincenti sorpassano il Messina. Buona notizia la sconfitta della Vibonese in casa contro la Gelbison che cala il poker.

In alto nel girone I vittoria della Nuvoa Igea Virtus che piega con una rete per tempo il fanalino di cosa Paternò. Dietro si ferma l’Atletico Palermo 1-1 in casa contro il Gela, Savoia e Nissa non si fanno male e lo scontro d’alta classifica termina 1-1. Cade a sorpresa la Reggina, sconfitta nel derby contro la Vigor Lamezia che perde la sua striscia di imbattibilità.

I risultati della 25ª giornata

Acireale – Milazzo 3-1

Athletic Club Palermo – Gela 1-1

Vibonese – Gelbison 0-4

Acr Messina – Sambiase 0-1

Igea – Paternò 2-0

Sancataldese – Enna 1-0

Savoia – Nissa 1-1

Ragusa – CastrumFavara 2-1

Vigor Lamezia – Reggina 2-0

La classifica del girone I

Nuova Igea Virtus 49

Savoia 47

Nissa 46

Ac Palermo* 45

Reggina 44

Gelbison 39

Milazzo 38

Gela 37 (1 punto di penalizzazione)

Sambiase 36

Vigor Lamezia 34

Enna* 27

Vibonese 26

Acireale 24

Sancataldese 24

Ragusa 24

Acr Messina 22 (14 punti di penalizzazione)

Castrumfavara 20

Paternò 11

*una partita in meno