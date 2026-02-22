Serie D, i risultati della giornata peggiorano la situazione del Messina

Dopo la 25ª giornata nel girone I di Serie D cambia la classifica. Vince la Nuova Igea Virtus, sconfitto il Milazzo
Giornata che non sorride ai biancoscudati, dopo la sconfitta contro il Sambiase restano fermi a quota 21 punti. Dietro però arrivano le vittorie dell’Acireale sul Milazzo, della Sancataldese sull’Enna e del Ragusa sul CastrumFavara. Tutte e tre le vincenti sorpassano il Messina. Buona notizia la sconfitta della Vibonese in casa contro la Gelbison che cala il poker.
In alto nel girone I vittoria della Nuvoa Igea Virtus che piega con una rete per tempo il fanalino di cosa Paternò. Dietro si ferma l’Atletico Palermo 1-1 in casa contro il Gela, Savoia e Nissa non si fanno male e lo scontro d’alta classifica termina 1-1. Cade a sorpresa la Reggina, sconfitta nel derby contro la Vigor Lamezia che perde la sua striscia di imbattibilità.
I risultati della 25ª giornata
Acireale – Milazzo 3-1
Athletic Club Palermo – Gela 1-1
Vibonese – Gelbison 0-4
Acr Messina – Sambiase 0-1
Igea – Paternò 2-0
Sancataldese – Enna 1-0
Savoia – Nissa 1-1
Ragusa – CastrumFavara 2-1
Vigor Lamezia – Reggina 2-0
La classifica del girone I
Nuova Igea Virtus 49
Savoia 47
Nissa 46
Ac Palermo* 45
Reggina 44
Gelbison 39
Milazzo 38
Gela 37 (1 punto di penalizzazione)
Sambiase 36
Vigor Lamezia 34
Enna* 27
Vibonese 26
Acireale 24
Sancataldese 24
Ragusa 24
Acr Messina 22 (14 punti di penalizzazione)
Castrumfavara 20
Paternò 11
*una partita in meno