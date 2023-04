Akademia Messina risorge, vittoria piena in casa contro Offanengo - Tempostretto

Non si arrende ancora la Desi Shipping Akademia Messina che ritrova la vittoria, intera posta, nella quinta partita della rincorsa salvezza

MESSINA – Seconda vittoria per la Desi Shipping Akademia Messina in questa poule salvezza che rimonta un set di svantaggio alla più quotata Offanengo e davanti ad un pubblico che ha spinto tantissimo la squadra regala tre punti alla classifica della formazione del presidente Costantino. Torna a vincere dopo il 3-1 contro il Club Italia del 19 marzo.

Svantaggio iniziale condito di errori che la squadra di coach Bonafede non riesce a colmare, poi a partire dal secondo gara dal ritmo elevato, come era già successo contro Como, e a differenza di quella sfida anche limitati gli errori al servizio quasi scomparsi. Una gara con una ritrovata autorità gestendo i finali di parziali nel modo migliore. Arriva una vittoria in quattro set che permette di aggiungere 3 punti, l’intera posta, alla classifica e sale a quota 20 punti.

Solita formazione iniziale per coach Bonafede che schiera al palleggio Muzi e opposto Ebatombo, schiacciatrici Martilotti e Robinson, centrali Melissa Martinelli e Mearini con Giorgia Faraone libero. Risponde coach Bolzoni con Galletti-Martina Martinelli sulla diagonale palleggiatore opposto, schiacciatrici Trevisan e Bartesaghi, centrali Cattaneo e Letizia Anello con Noemi Porzio libero. In quattro di Messina in doppia cifra tra cui la mvp Valentina Mearini e l’americana Robinson top scorer di Messina, 23 punti, terza volta sopra i venti punti da quando è arrivata in riva allo Stretto.

Akademia Sant’Anna – Offanengo 3-1

Inizio favorevole alle ospiti che allungano 2-6, sotto 3-8 coach Bonafede ricorre al primo time out e Akademia costretta a rincorrere. Sotto 9-16 secondo time out per Messina visto che l’inerzia non si inverte. Al rientro pipe vincente di Robinson e poi ace di Martilotti (11-15), prosegue il momento positivo di Akademia che rientra fino al 14-18 e Bolzoni chiede time out per fermare la ripresa messinese. Nei punti finali del primo parziale Offanengo gestisce minuziosamente il vantaggio e chiude in suo favore 20-25.

Il secondo inizia nuovamente con un break per Offanengo che scappa 1-3 ma il muro di Melissa Martinelli per Messina riequilibria la situazione sul 4-4 e poi ribalta facendo il break con Robinson e passa a condurre 8-6. Ancora un attacco vincente di Robinson regala il massimo vantaggio a Messina e sul 10-7 è il coach ospite a interrompere il gioco. Ma al rientro Akademia continua a mettere punti a terra e con Martilotti e l’ace di Robinson allunga 14-8 costringendo nuovamente coach Bolzoni al time out. Il momento positivo di Akademia prosegue e il muro di Ebatombo e poi l’attacco della francese regala il +8 sul 23-15. Il pareggio nel conto dei set arriva con l’errore di Cattaneo sulla fast che vale il 25-16.

Prima volta in vantaggio Messina ad inizio terzo set, due palle messe a terra di Robinson e l’ace di Muzi regalano il break in apertura di parziale 3-0, risponde immediatamente Offanengo che impatta sul tre pari. Il primo tempo di Mearini e l’ace di Robinson valgono il nuovo break di Messina, 5-3. L’ace di Galletti vale il nuovo pari sul punteggio di 8-8. Akademia per la terza volta tenta la fuga break e sul 12-9 la panchina di Offanengo spende il suo time out. Al rientro le peloritane trovano il massimo vantaggio con l’ace di Robinson (15-10), si gioca la carta Pomili a muro coach Bolzoni ma Akademia mantiene il vantaggio e dopo il tocco alto sulla rete di Melissa Martinelli, col punteggio di 20-16 su tabellone, la panchina ospite spende il secondo time out. Si rientra e Melissa Martinelli andata in battuta trova l’ace che vale il nuovo +5, 21-16. Break di 1-4 per le ospiti che si chiude con l’ace di Pomili, Bonafede sopra 22-20 vedendo il vantaggio ridursi interrompe immediatamente il gioco. Punto per Offanengo in uscite dal time out, poi il primo tempo di Mearini rimete Akademia sopra di due, poi il mani fuori di Ebatombo permette di conquistare due set point sul 24-22 e il parziale si chiude col muro di Melissa Martinelli.

Primo punto del quarto set di Offanengo che prova la fuga con break, ma viene ripresa da Akademia sul 4-4, ancora un muro vincente per Melissa Martinelli. Tanto equilibrio sul taraflex in questo momento con le squadre che non vogliono rincorrere. L’equilibrio si rompe sul 10-12 in favore di Offanengo che mura Ebatombo, ma il mani fuori di Martilotti e l’errore da seconda linea di Martina Martinelli riportano tutto in parità (12-12). Contrattacca Akademia con la schiacciata vincente di Martilotti e poi l’ace di Mearini, break stavolta di Messina e sul 14-12 time out per coach Bolzoni. Ancora un muro di Melissa Martinelli vale il massimo vantaggio in questo set 17-14. Ma Akademia incassa tre punti consecutivi con Galletti al servizio che impatta 17 pari e costringe Bonafede a interrompere il gioco. Al rientro a interrompere l’emorragia ci pensa Madelyn Robinson che il punto successivo sfonda le mani del muro per il nuovo break di Akademia (19-17), Mearini mura e fa nuovamente più tre costringendo gli ospiti a ricorrere al secondo time out a disposizione. Con una maturità fin qui inedita le peloritane ribattono colpo su colpo alle ospiti che provano a non mollare e si issano 23-2, l’ace di Mearini regala quattro match point consecutivi alla formazione di casa. Il primo sfuma con il servizio fuori di Mearini, anche il secondo con un muro vincente di Offanengo, stessa sorte per il terzo e Bonafede spende doverosamente il suo ultimo time out sul 24-23. Al rientro buona ricezione di Robinson, Muzi alza per Ebatombo che mette il punto esclamativo su questa sfida.

Tabellino

Risultato finale: 20-25 25-16 25-22 25-23

Durata: 22’, 25’, 24’, 29’.

Mvp: Valentina Mearini (Desi Shipping Akademia Messina)

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli Me. 11, Catania 1, Ciancio 0, Martilotti 8, Mearini 11, Muzi 5, Brandi ne, Silotto ne, Robinson 23, Ebatombo 17, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Offanengo: Cattaneo 7, Tommasini ne, Anello I. ne, Martinelli Ma. 24, Anello L. 7, Marchesi ne, Nelson 7, Menegaldo 0, Trevisan 7, Porzio 0, Galletti 3, Pomili 4, Bartesaghi 3, Casarotti 0.

Coach: Giorgio Bolzoni. Assistente: Fabio Collina.

Arbitri: Dario Grossi e Matteo Mannarino.