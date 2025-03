Akademia Messina rivoluzione in spogliatoio, Rossetto è il nuovo capitano

Con una mossa un po' inaspettata, e a qualche giorno dalla sfida al vertice contro l'Itas Trentino, la società ha nominato un nuovo capitano e vice (Caforio)

MESSINA – La società Akademia Sant’Anna ha comunicato che, dalla giornata di ieri, Giulia Carraro e Rossella Olivotto non ricopriranno più i ruoli di capitano e vice capitano della squadra. “Con grande piacere e fiducia – si legge nel comunicato della società – annunciamo che il nuovo capitano sarà Aurora Rossetto mentre la nuova vice Giorgia Caforio. Auguriamo ad Aurora e Giorgia un grande successo in questi nuovi ruoli. Siamo certi che con il loro spirito di squadra e la loro leadership, continueremo a crescere insieme, affrontando con determinazione e passione ogni nuova sfida”.

Che Akademia non passasse un buon momento sportivo si era intuito dall’ultima giornata di stagione regolare, quando la squadra fu sconfitta in casa da San Giovanni in Marignano, e anche dalle prime partite della pool promozione in cui la formazione di coach Fabio Bonafede ha perso ulteriormente terreno in classifica. La mossa della società presieduta da Fabrizio Costantino arriva a pochi giorni dal big match contro l’Itas Trentino in trasferta e certifica in modo ufficiale che qualcosa non stava più funzionando.

Le due atlete che erano state nominate ad inizio stagione capitano e vice capitano della squadra erano anche due elementi che l’attuale allenatore aveva allenato in passato, Carraro, e che comunque ben conosceva. A subentrare a loro Aurora Rossetto, schiacciatrice che per il secondo anno consecutivo veste la maglia di Akademia, e il libero Giorgia Caforio. Vedremo se questo cambio provocherà una reazione in campo o se al contrario non sortirà alcun effetto o, non ce lo auguriamo, potrebbe farla peggiorare.

