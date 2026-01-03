 Il Messina si muove sul mercato, annunciato l'ingaggio di Oliviero

Attaccante under classe 2006, ultima esperienza nella Primavere del Catanzaro

MESSINA – L’Acr Messina continua a muoversi sul mercato. Dopo le partenze di Elia e Tesija annuncia l’arrivo dell’attaccante Andrea Oliviero. Nato a Napoli il 16 marzo 2006 viene descritto come un giovane talento offensivo che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili di club importanti (Real Casarea, Pescara e Bologna) pronto a lasciare il segno in giallorosso dopo l’esperienza con la Primavera del Catanzaro.

Una seconda punta e classe 2006 come Roseti, è probabile che il suo acquisto in ottica regola degli under sia anche un modo per alternare i due in campo. Può giocare sia al centro dell’attacco che sulla fascia sinistra rientrando sul suo piede che è il destro. Il mercato del Messina proseguirà ricordiamo che nella giornata di ieri sono stati salutati sia Elia, che aveva fornito un assist importantissimo a Tourè nella sfida esterna col Sambiase, e Tesija in mezzo al campo anche lui era stato prolifico con la rete quasi allo scadere di Enna.

Il Messina in questo momento più che in difesa o centrocampo ha bisogno di uomini che vedano la porta e segnino. Anche tra i pali la squadra ritiene di essere a posto con Sorrentino che ha blindato la porta senza subire col nelle ultime quattro partite e Matteo Giangregorio, da tempo aggregato al gruppo, ha preferito trovare un’altra sistemazione con il Messina che non lo ha tesserato.

