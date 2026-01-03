Il Club Italia del Sud si raduna a Sant’Agata di Militello

Marco Mencarelli, direttore tecnico dell'attività giovanile femminile di pallavolo, ha convocato sedici atlete. Lo stage in corso è la prima attività della Fipav del 2026

SANT’AGATA DI MILITELLO – Si è aperta venerdì al PalaAuxilium di Sant’Agata di Militello la prima attività agonistica del 2026 con l’avvio del 3° stage del progetto Club Italia del Sud, iniziativa della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) dedicata alla valorizzazione e allo sviluppo dei migliori talenti femminili della pallavolo meridionale.

Il progetto Club Italia del Sud rappresenta un vero e proprio “laboratorio” federale, finalizzato all’individuazione e alla crescita delle giovani promesse del volley del Sud Italia attraverso stage di allenamento e raduni, in stretta collaborazione con i comitati regionali, con l’obiettivo di accompagnare le atlete in un percorso di formazione tecnica e sportiva di livello nazionale.

“Il progetto Club Italia del Sud – ha dichiarato il presidente della FIPAV Sicilia, Antonio Locandro – rappresenta un’opportunità straordinaria per le nostre giovani atlete e per tutto il movimento pallavolistico siciliano e meridionale. Ospitare uno stage di questo livello significa confermare la centralità della Sicilia nel percorso di crescita dei talenti femminili. Ringrazio la Federazione, lo staff tecnico e le società per la collaborazione: investire sui giovani è l’unica strada per costruire il futuro della pallavolo italiana”. Un particolare ringraziamento alla Società Progetto Volley Sant’Agata per l’ospitalità ed il supporto.

Le convocate dal sud Italia

Su segnalazione del Direttore Tecnico delle attività giovanili femminili, Marco Mencarelli, la FIPAV ha convocato sedici atlete provenienti dalle diverse regioni meridionali. Questi i nomi e le rispettive società di appartenenza:

Isabella Do Nascimento Camargo (Cutrofiano Volley), Sara Carta (Pm Volley), Alisea Cavallaro (Volley Valley), Bianca Colao (Pall. Stella Azzurra), Sara Gruosso (Asci 91 Potenza), Laura Carpinato (Volley Valley), Chiara Lo Dico (Volley Palermo), Alessandra Lopez Y Royo (Todo Sport), Sara Mininni (Amatori Volley Bari), Sara Munari (Volley World), Ginevra Neri (Ciclope Volley Bronte), Desiree Raffa (Cutrofiano Volley), Francesca Rulli (Arzano Volley), Giulia Russo (Arzano Volley), Asia Saggese (Ciclope Volley Bronte), Maria Santoro (Delfina Volley School).

Lo staff e il programma

Di seguito, lo staff: Giulio Dotto (1° Allenatore), Antonio Piscopo (2° Allenatore), Alfredo Mottola (Assistente Allenatore), Paola Rotella (Fisioterapista), Dario Giuseppe Giuffrida (Preparatore Atletico), Marco Mencarelli (Direttore Tecnico) e Alessio Di Iorio (Team Manager). Presente anche Mauro Maccotta, in qualità di CQR della FIPAV Sicilia.

Il programma dello stage prevede sedute di allenamento tecnico alternate a sessioni integrate di preparazione fisica e di tecnica individuale. Nella mattinata di lunedì 5 gennaio lo staff visionerà, nel corso di un’unica sessione di allenamento, sette atlete del territorio siciliano: Miranda Saucedo Barbagallo (Volley Valley), Maria Crapitti (Volley Palermo), Federica Gammeri (Ciclope Volley Bronte), Sofia Schilirò (Ciclope Volley Bronte), Gloria Senapa (Volley Palermo), Elisabetta Spampinato (Ciclope Volley Bronte) e Federica Teresa Tellini (Ciclope Volley Bronte).