Akademia Messina tiene il passo, Bonafede: “Quest’anno livello alto”

La prima giornata si chiude con le vittorie piene di San Giovanni, Busto Arsizio e Messina. Macerata batte Trentino ma lascia per strada un punto

MESSINA – La prima giornata della pool promozione in Serie A2 femminile ha visto prevalere le formazioni provenienti dal girone A, quattro vittorie a una, sulle formazioni del girone B. La testa della classifica resta invariata con San Giovanni in Marignano, la capolista, Busto Arsizio, la prima del girone B, e Akademia Sant’Anna che ottengono l’intera posta e il distacco tra loro resta invariato, Messina a differenza delle altre due ha lasciato un set per strada, ma non punti. Come ha fatto invece Macerata nella sfida di vertice di giornata contro Trentino terminata al tiebreak, grazie proprio a questo risultato le siciliane, che avevano iniziato la pool promozione in terza posizione a pari punti con le marchigiane, restano in terza posizione solitaria.

Le novità in casa Akademia Sant’Anna

La prima novità è che Akademia non ha ceduto il primo parziale, un momentaneo passaggio a vuoto è arrivato però nel secondo che è stato vinto da Melendugno. Nei tre parziali vinti la squadra di casa è stata vicina solo nel primo set, mentre negli altri due il vantaggio per le ospiti è stato ben gestito. La seconda novità è stata la partenza nello starting six di Mychal Vernon, l’atleta americana che era stata assente e questo era stato sottolineato dopo la sconfitta contro San Giovanni in Marignano però non si è trovata a suo agio a iniziare la partita e già a metà del primo set c’è stato l’avvicendamento con Rossetto.

Altro e unico cambio per coach Bonafede è stato quello al centro tra Modestino e Babatunde, una sostituzione spesso operata dal tecnico siciliano che al contrario non rinuncia quasi mai al vice capitano Olivotto. Babatunde subentrando ha giocato una delle sue migliori partite realizzando 12 punti, prima volta per lei in stagione in doppia cifra. Le altre a superare quota dieci punti sono stati Diop (17), Olivotto (13) e Mason (12). Diop supera in quanto a punti totali in stagione (425) Dalila Modestino, che con una stagione in più è a 419, e si prepara ad operare il sorpasso anche su Rossetto (431).

Bonafede: “Brave a tenere il pallino del gioco”

Nel post partita hanno parlato coach Fabio Bonafede e il libero Giorgia Caforio, queste le parole del tecnico: “Melendugno è una signora squadra, non è stata una partita facile. Sapevamo di dover tenere il più possibile il gioco in mano noi perché loro battono molto bene e sono organizzati nella correlazione muro-difesa e questo, in qualunque momento, ci poteva creare dei problemi”. L’ingresso di Babatunde ha dato supporto con un’ottima fast: “Maria Adelaide ci ha dato una grossa mano nel contesto di un’intelaiatura dove si è fatto tutti bene. Abbiamo difeso tanti palloni e toccati altrettanti a muro. Soprattutto, mi è piaciuta la continuità in battuta che ha fatto la differenza”. Questo match dice che non sarà una Pool Promozione facile, nonostante Messina parta con una buon bottino di punti: “Non lo sarà per nessuno, anche per le squadre che godono dei favori dei pronostici. C’è una naturale pressione ed è giusto che sia così. Quello di quest’anno in A2 è il livello più alto degli ultimi vent’anni. Partite come queste lo dimostrano “.

Caforio: “Contenta del mio contributo”

Giorgia Caforio, libero di Akademia Sant’Anna, ha chiuso la sua partita con 63% di ricezione positiva di cui 42% ricezione perfetta ed è stata nominata migliore in campo al termine della sfida: “Sapevamo che venire a giocare in Puglia contro Melendugno non sarebbe stato facile. E’ una squadra che ha dimostrato sempre di non mollare. Noi siamo state brave nel primo set a tenere duro, anche nei momenti di difficoltà, mentre nel secondo set ci siamo un po’ perse. Poi, però, abbiamo portato a casa la partita”. Parlando della sua prestazione aggiunge: “Sono contenta per il contributo che sto dando alla squadra. In questo momento, sappiamo quanto sia importante che ognuna di noi dia il cento per cento. Sarà una Pool impegnativa che andrà affrontata pensandoci gara dopo gara”.

Risultati 1ª giornata e classifica Pool Promozione

Risultati della prima giornata di Pool Promozione: San Giovanni in Marignano – Padova 3-0, Cremona – Brescia 1-3, Costa Volpino – Futura Giovani Busto Arsizio 0-3, Melendugno – Akademia Sant’Anna 1-3, Itas Trentino – Macerata 2-3.

La classifica con i punti e le vittorie tra parentesi: San Giovanni in M.no 49 punti (16 vittorie), Busto Arsizio 46 (16), Akademia Sant’Anna 45 (16), Macerata 44 (15), Itas Trentino 39 (14), Brescia 35 (12), Cremona 32 (10), Padova 31 (10), Melendugno 31 (10), Costa Volpino 29 (9).

