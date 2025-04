Akademia Messina torna in campo per chiudere la pratica Busto Arsizio

Appuntamento al PalaRescifina mercoledì ore 19 per gara 2 dei playoff. Dopo la bella prova in trasferta alla formazione di coach Bonafede occorre una vittoria per avanzare in finale

MESSINA – In un’atmosfera che si preannuncia elettrizzante per ciò che la serata può regalare, Akademia Sant’Anna è pronta a disputare gara 2 delle semifinali play-off, ospitando la Futura Giovani Busto Arsizio al PalaRescifina. Dopo la trionfale trasferta lombarda, che ha sfatato il mito secondo cui le SuperGirls non riescano a prevalere al PalaBorsani, la squadra di coach Fabio Bonafede è infatti intenzionata a concedere il bis davanti al proprio pubblico, mercoledì 9 aprile alle ore 19, per guadagnarsi l’accesso all’agognata finale promozione.

L’impegno si prospetta ovviamente insidioso, poiché in Sicilia sbarcherà una formazione non solo ferita, ma soprattutto determinata a stravolgere i piani delle padrone di casa con un’eventuale gara 3. Senza dimenticare che, al netto dei troppi errori commessi – tra i fattori che sono costati l’1-3 di Castellanza – le biancorosse hanno comunque dimostrato più volte di che pasta sono fatte. A varcare lo Stretto sarà anche Valentina Brandi, da ex, vista l’esperienza messinese del 2022/23.

Ma a scendere in campo non sarà soltanto l’agonismo. Prima della partita, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa palermitana vittima di femminicidio lo scorso 31 marzo. Un gesto simbolico che travalicherà le sane barriere dello sport per condannare fermamente ogni forma di violenza di genere, ribadendo l’urgenza di un intervento mirato all’educazione affettiva.

La presentazione della sfida

Così l’allenatore delle peloritane Fabio Bonafede: “Sarà un’altra partita avvincente tra due squadre molto determinate. Il risultato di Busto Arsizio ha dimostrato che entrambe le formazioni, sostanzialmente, si equivalgono. Dovremo essere bravi a rimanere concentrati e a provare a portare a casa la vittoria, consapevoli che si tratta di una semifinale play-off, quindi di un match dall’esito mai scontato”.

Al di là dei collettivi, tutt’altro che marginali per le sorti del risultato, a caratterizzare il match d’andata sono state le prestazioni di Elisa Zanette (22 punti, di cui 20 in attacco e 2 muri) e Alyssa Enneking (20 punti, di cui 18 in attacco e 2 muri) per Busto Arsizio. Dalla parte di Messina, invece, a brillare sono state Bintu Diop (19 punti, di cui 18 in attacco e un muro), Dalila Modestino (15 punti, di cui 7 in attacco, 6 muri e 2 ace) e la MVP Mychael Vernon (11 punti, di cui 10 in attacco e un muro).

La sfida che vedrà opposte Akademia Sant’Anna e Futura Giovani Busto Arsizio, alla quale si potrà assistere dal vivo acquistando il biglietto online a questo link, presso i punti vendita Posto Riservato o in loco all’ingresso del PalaRescifina, sarà diretta dai signori Dario Grossi (primo arbitro) e Marco Pazzaglini (secondo arbitro). Il supporto al videocheck sarà affidato a Luca Cardaci.