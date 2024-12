Akademia Messina torna in vetta. Bonafede: “Mai abbassare la guardia”

Risultato a sorpresa la sconfitta di San Giovanni contro Costa Volpino. Le peloritane tornano subito al comando del girone A di Serie A2

MESSINA – La sconfitta di settimana scorsa al PalaMarignano poteva essere accusata da Akademia Sant’Anna, la squadra messinese invece nonostante un primo set non eccezionale è riuscita a strappare la vittoria piena, da tre punti, al PalaRuggi contro l’Imola. A cadere invece in questa prima giornata di ritorno proprio San Giovanni in Marignano, le romagnole dopo la vittoria di qualche giorno fa contro le ragazze del presidente Costantino commettono il secondo passo falso della loro stagione, dopo la sconfitta netta contro Lecco, e cedono immediatamente la leadership del girone da poco riconquistata.

La vittoria di Akademia è stata l’unica fuori casa nel turno disputato. Vittorie da tre punti infatti in casa per Brescia, Pisa e Macerata. A cui ovviamente si aggiunge al vittoria di Costa Volpino, sempre tra le mura amiche, al quinto set contro San Giovanni in Marignano. A parte questa caduta nessuna sorpresa con Brescia e Macerata che battono squadre che in classifica stanno dietro di loro, ci poteva essere attesa invece per la sfida tra Pisa e Lecco, grazie a questa vittoria le toscane appaiano in graduatoria proprio la formazione lombarda.

Un campionato che si dimostra molto equilibrato con praticamente nove squadre ancora in corsa per centrare la poule promozione, mentre Mondovì è decisamente staccata in fondo alla classifica. Motivo per cui nelle dichiarazioni in casa Messina si fa sempre riferimento a non sottovalutare mai nessuna partita contro qualsiasi formazione del girone e mantenere sempre un rendimento costante di settimana in settimana. Un piano di lavoro che al momento sta funzionando e dando i suoi frutti come si può vedere dalla classifica che vede nuovamente Akademia in vetta. Nell’altro girone Trentino è a quota 23, ma Busto Arsizio a 21 giocherà oggi in casa contro Cremona a completare il turno e potrebbe superarla raggiungendo i 24 punti.

Le dichiarazioni dal PalaRuggi

Coach Fabio Bonafede commenta così al termine della gara: “E’ stata una partita difficile contro una squadra ostica; giocare a Imola non era facile. Siamo partiti molto contratti perché sentivamo ancora la partita di San Giovanni. Gradualmente, abbiamo trovato la nostra linea di gioco, abbiamo messo dentro tanto carattere e determinazione, riuscendo a venire a capo di una gara già complicata di suo. Guardando i risultati dagli altri campo, risulta chiaro che non si può mai abbassare la guardia. Quello di Imola resta un risultato prezioso. Adesso, concentriamoci sulla gara di mercoledì, tassello importante per il nostro percorso“. Ricordiamo che Akademia è attesa da tre turni consecutivi in casa: mercoledì l’anticipo della 13ª giornata contro Pisa, domenica il match valido come 11ª contro Costa Volpino e mercoledì prossimo i quarti di finale di Coppa Italia, da giocare in gara secca, contro Offanengo.

Queste invece le parole della schiacciatrice Aurora Rossetto: “Ci aspettavamo una partita dura; ne abbiamo parlato tutta la settimana. Siamo state brave a portarla a casa, nonostante il primo set non sia andato bene. Devo ammettere che Imola è davvero una bella squadra; non ha mai mollato e si è visto. Non credo che il primo set sia conseguenza della sconfitta di San Giovanni. Avevamo già resettato tutto in settimana. Semplicemente non siamo state lucide nei momenti decisivi. Poi, nonostante le avversarie abbiano continuato a lottare, siamo state più determinate in attacco. Campionato diviso in due tronconi? Nonostante i numeri, poi in campo le differenze non si vedono così nettamente. Nessuna avversaria del girone può essere presa sottogamba”.

Risultati e classifica Serie A2

Imola – Akademia Sant’Anna 1-3

Brescia – Mondovì 3-0

Pisa – Lecco 3-0

Costa Volpino – San Giovanni in M.no 3-2

Macerata – Casalmaggiore 3-0

Akademia Sant’Anna Messina 26 punti

Omag-Mt San Giovanni in M.no 25 punti

Cfr Balducci Hr Macerata, Valsabbina Millenium Brescia 21 punti

Cbl Costa Volpino, Clai Imola Volley 13 punti

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Orocash Picco Lecco 10 punti

Volleyball Casalmaggiore 9 punti

Bam Mondovì 2 punti

Articoli correlati