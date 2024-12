Akademia Messina, Rossetto: “Quest’anno una marcia in più” VIDEO

"Concluso un positivo girone d'andata", racconta Aurora Rossetto. Nell'intervista ad una delle due confermate anche il paragone con la scorsa stagione

MESSINA – Aurora Rossetto schiacciatrice classe ’97 è una delle due confermate rispetto alla passata stagione in casa Akademia Sant’Anna. In questo avvio di campionato ha trovato un ruolo sempre più centrale negli schemi di coach Bonafede ed è stata presente in tutte e nove le partite di campionato e schierata nello starting six in otto occasioni. Il suo rendimento, fino ad adesso, è stato di 95 punti totali, in media sempre in doppia cifra, ma nella realtà ha raggiunto o superato quota 10 in sei partite.

La squadra viene dalla prima sconfitta stagionale contro San Giovanni in Marignano, dopo un percorso netto di otto partite vinte, di cui cinque in casa conquistando l’intera posta. Le ambizioni sono diametralmente diverse rispetto allo scorso anno dove Rossetto e compagne arrivarono alla poule promozione e poi a playoff da vera sorpresa del campionato. Quest’anno resta la scaramanzia ma neanche viene preso in considerazione di non lottare per la promozione in Serie A1 fino alla fine.

Akademia Sant’Anna adesso sarà attesa da un tour de force con cinque partite in quindici giorni. Imola in trasferta l’8 dicembre per la decima giornata, poi due sfide in casa l’11 l’anticipo inizialmente previsto per il 26 dicembre contro Pisa e il 15 per l’undicesima di campionato. Il 18 i quarti di Coppa Italia contro Offanengo in casa e il 22 dicembre chiuderà l’anno solare in trasferta a Brescia.

Intervista ad Aurora Rossetto

Buon ruolino di marcia nel girone d’andata ma si è chiuso con la prima sconfitta. Cosa resta di più?

“Percorso sicuramente positivo nel girone d’andata, sarebbe stato bello concluderlo con un’ulteriore vittoria, ma portiamoci l’esperienza fatta e ci sono aspetti su cui lavorare e migliorare ancora”.

Una sconfitta che cambia poco visto che c’è ancora tanto da giocare. Però avete incontrato tutte le squadre del vostro girone e vi siete fatte un’idea sull’altro.

“Il campionato è appena iniziato e quindi mi sento di dire che ancora non è stato fatto nulla. Ci sono tante partite da giocare al ritorno e poi nella futura poule, tutte sono importanti allo stesso modo”.

In casa rendete meglio, siete imbattute, problemi con le trasferte?

“Fino adesso in casa le abbiamo vinte tutte, ma ce ne sono ancora tantissime da giocare e non possiamo sederci su questa convinzione. In trasferta abbiamo faticato, ma non è dovuto al viaggio. Siamo ormai abituate e non è una scusa neanche per una eventuale partenza a rilento nel primo set”.

Nel suo ruolo siete lei e Chiara Mason, a livello di energie vi sta pesando?

“In realtà non ci penso molto, per adesso stiamo andando e va bene così. Noi ci focalizziamo su quello che dobbiamo fare in palestra, il resto spetta alla società o comunque ad altri. Noi diamo il massimo come tutte le altre e siamo felici così per il momento”.

Era a Messina anche lo scorso anno, differenze nella squadra che ha notato?

“Quest’anno ci sono giocatrici con molta esperienza, lo scorso anno ce n’era un po’ meno ma dovuto alla giovane età di tante ragazze. Credo comunque che sia la squadra dello scorso anno che quella di quest’anno sia molto talentuosa. Sicuramente quest’anno abbiamo una marcia in più nell’esperienza”.

Ci sono degli obiettivi personali che si è posta per questa stagione?

“Obiettivi ce ne sono tanti, alcuni non li dico per scaramanzia. Sicuramente voglio continuare il mio percorso di crescita sotto tutti i punti di vista: tecnico, mentale e caratteriale”.

Prossima sfida contro Imola, ce la presenta?

“Come tutte le domeniche ci aspettiamo una partita difficile da giocare. Contro di noi danno tutte il massimo, noi la prepareremo con la massima serietà e il massimo impegno. Qualsiasi risultato può valere al massimo tre punti, quindi non ci sono partite più o meno importanti di altre”.

