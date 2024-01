Akademia ospita Montecchio. Il vice Ferrara: “Consapevoli del nostro bel gioco”

Inizia la pool promozione. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia arriva lo sfogo del presidente Costantino: "Lottiamo contro pregiudizi ed etichette"

MESSINA – Nel primo turno di andata della seconda parte del campionato di Seria A2, Akademia Cittò di Messina proverà a partire nel modo migliore contro la formazione veneta dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, terza classificata nel girone B al termine della stagione regolare. La sfida è in programma domenica 28 gennaio con inizio alle ore 16.

Le atlete di coach Bonafede sono reduci dal doppio confronto, dagli esiti numerici opposti in Campionato e Coppa, con la Futura Giovani Busto Arsizio; pochi giorni di distanza tra i due eventi, in cui sono arrivate prestazioni di assoluto valore che conferiscono idea, identità e concretezza al lavoro di crescita esponenziale della squadra in questi mesi. Il successo interno con Busto dimostra nei fatti come Akademia, costruita in estate per disputare una stagione serena e che potesse regalare soddisfazioni ai tifosi, possa lottare sullo stesso piano con formazioni attrezzate per vincere a mani basse.

Da questa pool promozione verrà fuori il primo nome per la A1 della prossima stagione. Nella terza ed ultima fase, invece, le formazioni che chiuderanno dal secondo al quinto posto in classifica, si andranno a giocare la possibilità di salire sull’ultimo treno disponibile per la massima serie, con semifinali e finale play-off.

Il vice Ferrara presenta la sfida con Montecchio

Queste le parole del secondo allenatore Flavio Ferrara in vista della sfida contro Montecchio: “Pensiamo a lavorare come sempre in palestra dove stiamo mettendo le nostre capacità per portare la squadra ad esprimere tutto il suo potenziale. Siamo consapevoli di esprimere un bel gioco e per continuare dovremo fare sempre bene insieme. Speriamo domenica di vedere un palazzetto sempre più gremito di gente. L’intera famiglia Akademia merita di essere sostenuta in una fase importante della stagione. La Pool Promozione è un risultato incredibile che dobbiamo custodire e valorizzare tutti insieme”.

Due le ex dell’incontro: Valeria Battista e Marianna Maggipinto. La prima a Montecchio nelle stagioni dal 2019 al 2021, la seconda la scorsa stagione rivestendo anche i gradi di capitano. Due anche i precedenti, entrambi in stagione regolare nella passata stagione con entrambe le volte i trionfi delle venete. All’incontro di domenica 28 gennaio si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online, nei punti vendita riservati Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14:30 di domenica.

Le parole di Costantino dopo la Coppa Italia

“Per una realtà del Sud come la nostra – dichiara Fabrizio Costantino presidente di Akademia – è sempre complicato programmare e intraprendere un percorso di alto livello nel mondo dello sport. Lottiamo quotidianamente contro pregiudizi ed etichette che, a causa di società poco serie del passato, ci vengono reiteratamente attribuite. Dalla nostra fondazione, ed ancor di più in questi due ultimi anni in cui abbiamo iniziato a calcare il taraflex rosa della Serie A, abbiamo fatto della correttezza e della serietà il nostro biglietto da visita e abbiamo sempre coltivato profondo rispetto per le società avversarie, la classe arbitrale, le istituzioni che ci governano come Fipav e Lega”.

Oggi quel rispetto – prosegue Costantinio – è un diritto che vogliamo ci venga riconosciuto per i grandi sacrifici sostenuti e che non sono di certo inferiori a quelli delle altre società. Comprendiamo che la Sicilia è “lontana” dal cuore del Volley, che Akademia forse è una realtà ancora poco compresa nella sua bellezza, serietà e lungimiranza, ma nulla di tutto questo ci spaventa. Chiediamo – conclude il presidente – in particolare competenza, soprattutto in quella che è la classe arbitrale, verso il lavoro di un tecnico, atleta, dirigente, ma anche verso gli imprenditori che investono nel mondo del Volley e che pagano a caro prezzo gli errori commessi”.

