Akademia poco cinica, sconfitta ed eliminata dalla Coppa Italia

Busto Arsizio si prende la sua rivincita e stacca il pass per la finale. Al Città di Messina resta il traguardo storico della semifinale e un po' di amarezza

BUSTO ARSIZIO – Dopo i cinque set di Messina al PalaBorsani di Castellanza andava in scena la rivincita dove la Futura Giovani Busto Arsizio si è ampiamente vendicata di Akademia Città di Messina. Nel turno infrasettimanale le due squadre hanno giocato la semifinale di Coppa Italia per l’accesso alla finale di Trieste del 18 febbraio prossimo. La partita si è conclusa con un netto 3-0 delle locali, che hanno avuto il vantaggio di giocare in casa, ma oltre al punteggio dei set la partita non è stata affatto netta.

La formazione cara al presidente Costantino ha lottato in tutti e tre i set, solo sei i punti in più delle locali, il minimo. Messina negli ultimi due ha avuto anche set point, chiaramente non sfruttati, mentre nel primo si è fatta sorpassare quasi sulla linea d’arrivo, quando il punteggio era 21-17 in suo favore. Resta il traguardo storico della semifinale raggiunta e il rammarico di non aver sfruttato le occasioni che si era costruita, ma questa Akademia ha dimostrato ancora una volta di poter giocare alla pari contro una squadra sulla carta e in classifica più forte. Da domenica inizierà la pool promozione, dove Città di Messina affronterà le migliori cinque squadre del girone B, l’altro di Serie A2, così una nuova sfida contro Busto Arsizio potrebbe arrivare solo ai playoff tra qualche settimana.

Per la rivincita di questa sera in Lombardia coach Bonafede conferma la stessa formazione di tre giorni fa e si affida a Galletti-Paynesulla diagonale pallegiatore-opposto, schiacciatrici Joly e Battista, centrali Martinelli e Modestino con Maggipinto libero. Coach Amadio cambia invece libero rispetto allo starting six di qualche giorno fa mentre conferma il resto: Monza al palleggio e Zanette suo opposta, schiacciatrici Silva Conceicao e Cvetnic, centrali Rebora e Furlan con Bonvicini libero, a Messina aveva iniziato Osana ma poi era stata sostituita a partita in corso.

Vittoria per Busto Arsizio e migliore in campo che è stata la croata Lea Cvetnic, top scorer del match con 19 punti ma soprattutto ha messo la sua mano, pesante, nei punti decisivi nel finale di terzo set. Dalle parti di Messina in doppia cifra solo Payne (12) in una sfida complicata alle attaccanti messinesi per l’ottima fase difensiva della squadra locale. Le atlete di coach Bonafede hanno dovuto uscire le unghie spesso a muro, infatti tanti punti sono arrivati da capitan Martinelli (9) e Modestino (6). Prossimo appuntamento di Akademia domenica 28 gennaio al PalaRescifina quando si giocherà la prima della pool promozione contro Montecchio alle ore 16.

Futura Giovani Busto Arsizio – Akademia Città di Messina 3-0

Buon avvio di Busto Arsizio che parte allungando sul 2-0, Messina reagisce subito e mette a segno cinque punti consecutivi con Modestino al servizio che mette a segno anche un ace. Le locali non si perdono d’animo e impattano sull’8-8 e poi tornano avanti col muro di Furlan. Nuovo break di Messina che conquista i successivi quattro punti per il momentaneo 9-12. Battaglia già in questo primo set con le cocche che provano a riportarsi sotto e si fermano a meno uno, 17-18, ma dopo due punti consecutivi coach Amadio ferma il gioco chiedendo time out. Al rientro Akademia allunga sul +4, ma le locali rispondono e tornano a meno uno, costringendo sul 20-21 coach Bonafede al time out. La pipe di Cvetnic riporta le due squadre finalmente in parità sul 21 pari. Due muri consecutivi di Busto Arsizio sembrano indirizzare il match, poi l’ace di Battista, con lamentele delle locali, vale il 23-23. Set point che arriva per Busto Arsizio con l’attacco vincente di Zanette, errore di Payne e primo parziale per le lombarde. Break finale in rimonta di 8-2.

Nel secondo parte bene Akademia che dopo una fase punto a punto riesce a scappare sul 4-7, trovando poi il massimo vantaggio sul 6-10 con Joly al servizio che serve anche un ace. Busto Arsizio come già nel primo set comincia un lungo inseguimento che si concretizza addirittura con il sorpasso momentaneo sul 14-13 che costringe al time out coach Bonafede. Si gioca punto a punto fino al 18 pari, poi dà lo strappo la formazione di casa che ottiene il break e mantiene un vantaggio minimo fino al 23-21, quando la fast di Modestino e a seguire il muro di Galletti valgono l’aggancio sulla parità. Battista piazza l’attacco che vale il set point, ma sempre lei poi tenta di piazzare il pallone che finisce largo. Dopo la nuova parità sul 24 pari la possibilità di chiudere il parziale ce l’hanno le locali che non riescono ad attaccare ma, dopo uno scambio lungo e snervante, arriva l’errore di Battista, la sua palla in diagonale è giudicata larga con qualche protesta.

Cartellino rosso per Messina ad inizio terzo set, come già era successo nel tiebreak giocato al PalaRescifina, e quindi primo punto senza giocare per Busto Arsizio. Le locali ne mettono a segno altri due prima che Battista iscriva Messina nel tabellino di questo set. Stavolta tocca ad Akademia inseguire e dall’8-5 con l’attacco di Battista vincente, errori locali e l’ace di Galletti Messina si ritrova addirittura a condurre sull’8-9. Le cocche tornano avanti un break ma Messina impatta sul 14-14, poi tre punti consecutivi delle locali e coach Bonafede chiama time out prima che la situazione peggiori. Al rientro però con l’ace di Cvetnic Busto Arsizio trova il massimo vantaggio sul 20-16, fila tutto secondo copione fino al 22-18, poi Città di Messina trova un parziale di 1-4 e sul 23-22 coach Amadio chiede time out. Al rientro mani out di Cvetnic che si guadagna due match point consecutivi, il primo fallisce con Rebora che manda il servizio in rete, il secondo lo annulla Payne da seconda linea. Errore di Zanette e set point per Messina, ma Martinelli sbaglia il servizio. Seguono due attacchi di Cvetnic che entrambe le volte supera il muro di Messina e regala la finale alle sue.

Tabellino

Risultato finale: 25-23, 26-24, 27-25.

Durata: 25′, 28′, 28′.

Arbitri: Marco Perpruner & Giuseppina Stellato.

Akademia Città di Messina: Battista 8, Martinelli 9, Catania ne, Ciancio 0, Modestino 6, Felappi ne, Mearini ne, Payne 12, Joly 6, Rossetto 0, Maggipinto 0, Galletti 5, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Futura Giovani Busto Arsizio: Pomili ne, Bresciani ne, Citterio ne, Monza 1, Silva Coceicao 6, Tonello ne, Zanette 16, Osana ne, Furlan 6, Bonvicini 0, Cvetnic 19, Rebora 8, Bosso ne, Del Core ne.

Allenatore: Daris Amadio. Assistente: Mauro Tettamanti.

