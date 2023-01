Akademia rimontata a Sant'Elia, brutto stop contro una rivale diretta - Tempostretto

Dopo essere andata in vantaggio di un set la Desi Shipping Akademia spreca quattro set point nel terzo e cede in quattro

SANT’ELIA FIUMERAPIDO – Dopo la bella prova di Marsala la Desi Shipping Akademia Messina cade al “Giulio Iaquaniello” di fronte a Sant’Elia che conquista proprio ai danni delle peloritane la prima vittoria in Serie A2. Akademia aveva vinto con autorità il primo parziale e nel terzo ha avuto diverse occasioni, quattro set point, per riportarsi avanti, ma alla fine è arrivata la sconfitta con l’intera posta che è andata alle laziali.

Passi indietro per la truppa di coach Breviglieri che nel terzo e quarto set è tornata a mostrare le proprie debolezze: incapacità di chiudere il set e dei lunghi passaggi a vuoto nel secondo e quarto, quando la squadra ha praticamente alzato bandiera bianca. Bisognerà subito reagire perché mercoledì al Polivalente di Messina arriva Perugia che nella giornata odierna ha trovata una sorprendente vittoria ai danni di Soverato e la zona bassa della classifica si movimenta non poco.

In campo per Messina Muzi Ebatombo, Martilotti e Robinson, arrivata da pochi giorni agli ordini di Breviglieri e già comunque nel vivo del gioco con 17 punti finali, top scorer di Akademia, Catania e Martinelli con libero Faraone. Risponde coach Gagliardi schierando così Sant’Elia: Spinello-Giorgetta sulla diagonale pallegiatore opposto, Ghezzi e Dzakovic schiacciatrici, Polesello e Cogliandro centrali pronte a sostituirsi con il libero Vittorio.

Sant’Elia – Akademia Sant’Anna 3-1

Apre la sfida l’ace di Martilotti, Messina inizia meglio e scappa nel punteggio sul 4-8, vantaggio massimo; reazione però della squadra di Gagliardi che a suon di buone difese si riporta in parità. Akademia riprova la fuga sul 12-14 dopo il tocco di seconda di Muzi e il muro successivo di Martinelli; Sant’Elia però rientra e per la prima volta passa in vantaggio sul 16-15. Contro sorpasso Messina che si porta 16-17 e costringe il suo ex coach Gagliardi a fermare per la prima volta il gioco. Al ritorno in campo ancora equilibrio, il nuovo break di Messina arriva con l’inserimento dalla panchina al servizio di Varaldo 19-21, il successivo primo tempo di Martinelli riporta la Desi Shipping sul +3 e coach Gagliardi utilizza il suo secondo time out. Sant’Elia rientra meglio in campo e sopra 22-21 tocca a coach Breviglieri spezzare il gioco, alla ripresa del gioco Robinson porta avanti Akademia e l’errore in palleggio di Spinello (non il primo del suo match) porta Messina al set point sul 21-24. Dzakovic annulla il primo ma Cogliandro sbaglia il successivo servizio.

Buon inizio di Sant’Elia nel secondo set che allunga immediatamente sul 3-1, Messina con Ebatombo in battuta tenta di rientrare ma si ferma sul 4-3, altro allungo delle laziali che salgono 7-4. L’ace di Polesello, che fissa il punteggio sul momentaneo 11-7, regala il massimo vantaggio alle locali, che migliorano poco dopo portandosi 13-8. Akademia non riesce a reagire e dopo l’errore in palleggio di Muzzi che regala il 16-10 a Sant’Elia coach Breviglieri ferma il gioco e cambia il libero. Al rientro prosegue Sant’Elia ad allargare la forbice, l’errore di Ebatombo vale il 19-12. Nel finale dilaga Sant’Elia che sull’errore di Martinelli si guadagna 10 set point sul 24-14. Robinson annulla di rabbia il primo, ma Ghezzi chiude alla seconda opportunità.

Il terzo parziale si apre con Sant’Elia che prova la fuga col break sul 4-2, Robinson e Martilotti però impattano sul quattro pari. Ci riprova la squadra di coach Gagliardi allungando 8-6, doppio Ebatombo riporta Akademia sul 9-9. Altro break per le laziali sul 12-10, Messina non ci sta e rientra sul 16-16, tanto equilibrio, tensione e anche errori. Sul 18 pari Breviglieri tenta la carta Varaldo al servizio e ha ragione perché Messina passa momentaneamente a condurre ma senza ottenere il break. L’equilibrio tiene e sulla fast di Martinelli, 20-21, coach Gagliardi ferma il gioco. Finale di set punto a punto, fino a quanto Messina con una grande difesa si porta avanti 22-23, segue il break finalmente con Martilotti. Sotto 22-24 Costagli annulla il primo set point, Breviglieri interrompe il gioco. Al rientro però per Messina sfuma anche la seconda chance, a cui ne seguiranno altre due, la prima sprecata da Martilotti al servizio e il quarto set point annullato da Dzakovic. Sul 26-26 Costagli guadagna il primo set point per le locali e Gagliardi interrompe il gioco; al rientro in confusione la ricezione di Messina e Sant’Elia opera il sorpasso.

Inizio quarto set con Akademia ancora in difficoltà, con anche due invasioni chiamate contro, nonostante tutto tiene sino al 6-6, poi due punti di Sant’Elia, l’8-6 realizzato da Spinello su tocco di seconda, break e coach Breviglieri interrompe immediatamente il gioco. La squadra ospite però non reagisce, cambia Breviglieri inserendo Composto, Brandi e Ciancio ma Sant’Elia vive un momento di onnipotenza sportiva. Non sbagliano nulla Costagli e compagne e allungano sul 14-8. Reazione Akademia che vince i successivi due punti e Gagliardi non vuole rischiare e interrompe il gioco. Al rientro Akademia torna in balia delle locali che si involano senza problemi verso il loro primo successo.

Tabellino

Risultato finale: 22-25 25-15 28-26 25-14

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Martinelli 9, Catania 5, Ciancio 0, Composto 0, Martilotti 9, Mearini ne, Muzi 1, Brandi 0, Silotto ne, Robinson 17, Ebatombo 14, Faraone 0.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Flavio Ferrara.

Sant’Elia: Spinello 1, Moschettini ne, Costagli 5, Polesello 7, Hollas 6, Giorgetta 7, Di Mario ne, Ghezzi 17, Dzakovic 24, Botarelli ne, Cogliandro 9, Vittorio 0.

Coach: Gaetano “Nino” Gagliardi. Assistente: Luigi Russo.

Arbitri: Martin Polenta & Giorgia Adamo.

Risultati e classifica

Vicenza – San Giovanni in M.no 1-3

Martignacco – Montecchio 0-3

Perugia – Soverato 3-0

Sant’Elia – Akademia 3-1

Roma Volley Club – Marsala 3-0

Riposo: Talmassons

Roma Volley Club 39 punti

Montecchio, San Giovanni in M.no 28 punti

Talmassons 27 punti

Martignacco 21 punti

Soverato 20 punti

Vicenza 13 punti

Messina 10 punti

Marsala, Sant’Elia 9 punti

Perugia 6 punti