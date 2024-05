Polmonite e stress psicofisico per De Luca, “stop a ogni attività”

Aggiornamenti sulle condizioni di salute del leader di Sud chiama Nord,. capolista per "Libertà" alle Europee in tutte le circoscrizioni

MESSINA – Aggiornamento sulla condizione di salute di Cateno De Luca da parte del suo staff, dopo il ricovero. Ecco la nota: “Dopo accertamenti medici, è stato riscontrato un caso di polmonite in stato acuto, associato a un significativo stress psicofisico e a un eccessivo affaticamento fisico. Attualmente, Cateno De Luca è sottoposto a un trattamento farmacologico intensivo, il quale richiede la sua completa concentrazione in un ambiente privo di stress emotivo. Di conseguenza, ogni attività che possa causare stati emotivi è stata sospesa”.

E ancora: “I medici hanno raccomandato un congruo periodo di degenza in ospedale. Domani, sulla base di ulteriori accertamenti, verrà comunicata la durata prevista della permanenza presso il Policlinico di Messina. È essenziale che Cateno De Luca si dedichi esclusivamente al suo recupero psicofisico durante questo periodo, pertanto la partecipazione a qualsiasi altra attività risulta impossibile. Aggiorneremo la stampa e i nostri sostenitori sui prossimi sviluppi e sulla data prevista per le dimissioni dall’ospedale”.

Cateno De Luca è apparso sofferente durante l’ultimo comizio a Itala – Scaletta, per il tour della Riviera Jonica (in video alcuni minuti). In questo periodo ha girato l’Italia per “Libertà”, presente alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. Sono state infatti depositate tutte le liste. I capilista in tutta Italia sono lo stesso De Luca, federatore della variegata lista, con i suoi 19 loghi, e Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

Nelle circoscrizioni sono presenti i rappresentanti delle varie forze politiche che hanno aderito al progetto. “Orgogliosi di candidate e candidati che hanno scelto di scendere in campo per fermare quest’Europa liberticida. Le nostre liste sono composte da persone valide e apprezzate sul territorio che saranno determinanti per portare Libertà sopra il 4%”, afferma sempre il leader politico.

