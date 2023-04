Akademia sale al sesto posto. Bonafede: "La squadra è stata fantastica" - Tempostretto

Vicinissima al quarto e quinto posto occupato da Offanengo e Castelnuovo Rangone, Messina deve ancora giocare contro entrambe al ritorno

MESSINA – Era probabilmente la partita più complicata del campionato sia perché si sfidava Cremona che all’andata aveva messo in serio dubbio le speranze salvezza della Desi Shipping Akademia Messina, sia perché all’ultimo è venuta a mancare Madelyn Robinson, la top scorer delle ultime uscite peloritane. “La squadra nel momento di difficoltà ha fatto quadrato – dichiara coach Fabio Bonafede in conferenza stampa dopo la sfida – le ragazze mi seguono ciecamente e facciamo una bella pallavolo”.

Dagli altri campi complice il riposo di Offanengo e la vittoria di Castelnuovo Rangone ai danni di Vicenza l’Akademia sale a quota 32 punti, guadagna la posizione su Vicenza e resta a meno uno dalla salvezza diretta, il quinto posto occupato a 33 punti da Castelnuovo Rangone, ma di fatto si apre alla doppia possibilità perché Offanengo che riposava non aggiunge nulla ai 34 punti che aveva e resta a tiro.

Nelle ultime due di campionato Akademia sfiderà proprio Offanengo in trasferta e Castelnuovo Rangone in casa, due scontri diretti salvezza. Prima però nel prossimo turno Messina ritroverà la capolista, formazione già salva, Como. Proprio contro le lombarde sei giornate fa l’ultima sconfitta e la voglia di fare un pregiatissimo en plein, Como in questo girone di ritorno sembra aver tirato i remi in barca, ultima vittoria contro Marsala alla sesta della poule salvezza, poi un turno di riposo e due sconfitte esterne contro Perugia e Sant’Elia. Toccherà a Castelnuovo riposare mentre Offanengo sfida Vicenza in trasferta.

Le dichiarazioni post Cremona

“Quando le altre volte parlavo – sono le parole di coach Bonafede – che si può vincere o perdere ma sottolineavo che c’è grande comunità di intenti e le ragazze sono state bravissime ad assimilare un nuovo stile di gioco, mi riferivo a quanto visto oggi quando una giocatrice viene a mancare il gruppo fa quadrato e dà di più. Le ragazze sanno che non ci sono riserve, ho visto tanta intensità. Dopo due set mostruosi era normale calare un po’, non sappiamo come finirà il campionato ma questo è il nostro modo di giocare adesso. Non voglio fare i complimenti a qualcuno, faccio un encomio solo a Giorgia Silotto perché non era titolare da un po’ e ci ha dato una grossa mano, ma oggi la squadra è stata tutta fantastica. Credo sia conseguenza di cambio mentalità e conseguenza del lavoro in palestra. Non possiamo e dobbiamo guardarci indietro, pensiamo alla prossima partita contro la prima della classe”.

Intervenuta in conferenza stampa anche il palleggiatore e capitano di Akademia Margherita Muzi: “Come abbiamo dimostrato abbiamo cambiato atteggiamento in questo percorso playout, noi lavoriamo tantissimo in palestra e la mentalità è lavorare e poi dimostrarlo sul campo, da lì possono o meno arrivare i punti, ma il sacrificio in settimana lo dobbiamo buttare in campo. Il lavoro lo facciamo sempre in 12 non nel singolo, si lavora tutte insieme, oggi c’è stata la dimostrazione senza Maddy (Robinson, ndr) abbiamo portato a casa una bella pallavolo, la vittoria arriva dopo. Riguardo alle cinque vittorie consecutive? È una qualità che bisogna avere e ce l’abbiamo, lasciamo da parte ogni volta quello che è stato”.

Per la formazione di Cremona a rilasciare dichiarazioni si presenta l’assistente allenatore Zanoni: “Ci aspettavamo molta aggressività da parte di Messina, la pressione dal punto di vista della classifica era per la squadra di casa. Forse ha giocato a favore loro e devo fare complimenti ad Akademia per la partita dal punto di vista mentale. Noi abbiamo provato a cambiare nel terzo set, cambiando completamente il sestetto, la partita però forse l’abbiamo persa nei primi due. Ci si aspettava di più da Kadi Kullerkann nel ruolo di opposto? Non abbiamo avuto il riferimento in attacco, ci è mancato e invece nelle partite precedenti lo avevamo avuto ed è un qualcosa su cui appoggiarci nei momenti delicati. Per salvarci dobbiamo sfruttare il fattore campo che sarà per noi contro Perugia, loro comunque vengono da due vittorie consecutive e non ci lasceranno passare facilmente”.

Risultati 9ª giornata e classifica aggiornata

Perugia – Como 3-1

Lecco – Sant’Elia 3-2

Castelnuovo Rangone – Vicenza 3-0

Messina – Cremona 3-0

Club Italia – Marsala (si giocherà il 10 maggio)

Riposava Offanengo

Nella classifica tra parentesi quadre le partite giocate, mantengono la A2 le formazioni che si trovano nelle prime cinque posizioni

Como 41 punti [29]

Lecco 38 [30]

Cremona 36 [29]

Offanengo 34 [29]

Castelnuovo Rangone 33 [30]

Akademia Messina 32 [29]

Vicenza 29 [29]

Sant’Elia 27 [29]

Marsala 21[28]

Club Italia 19 [29]

Perugia 18 [29]

