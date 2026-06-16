Akademia Sant’Anna, Costantino chiarisce: “L’A1 quest’anno non sarà il nostro obiettivo”

Il numero uno della prima società di pallavolo cittadina chiede poi conto al sindaco Basile sull'impianto in cui giocare: "C'è problema politico sul PalaTracuzzi?"

MESSINA – A margine della conferenza stampa in cui Akademia Sant’Anna ha presentato la seconda giocatrice straniera, dopo la canadese Henderson è stata annunciata anche la finlandese Lindgren, il presidente Fabrizio Costantino ci ha tenuto a mettere i paletti su quelli che sono i reali obiettivi della squadra che sta allestendo e che sarà guidate tecnicamente da coach Leonardo Barbieri.

“Dopo l’ottava presentazione – esordisce Costantino – viene fuori una squadra lavoratrice che proprio grazie al lavoro costruirà qualcosa di bello. Ancora ci mancano elementi in gamba da presentare, penso alle centrali, Saana (Lindgren la findalndese, ndr) è un profilo molto versatile, un’opposta che ha capacità difensive ed è difficile trovarla. L’obietto di Akademia è quello di iniziare a costruire un percorso e ribadisco non è andare in A1 quest’anno, ma inserirci nella lotta che conta”.

Sul palazzetto chiama in causa Basile

Siparietto che ormai si ripete ad ogni conferenza stampa perché Akademia Sant’Anna, prima società cittadina sta allestendo il roster ma non sa ancora dove giocherà. Tra i tanti nodi al pettine che la nuova giunta comunale dovrà sciogliere c’è anche questo: PalaTracuzzi o PalaRescifina? Non ci sono altri impianti in città con l’agibilità al pubblico spettacolo. Così Costantino manda un messaggio al neo eletto sindaco, riconfermato, Federico Basile.

“Dove andremo a giocare? Da qualche parte andremo. O al PalaRescifina o al PalaTracuzzi, questo è sicuro perché siamo a Messina e restiamo. Comprendo le domande che mi vengono fatte – prosegue Costantino – e ancora a 15 giorni dall’iscrizione non ho ancora sentito il sindaco, è impegnato con la costruzione della Giunta ma noi attendiamo una risposta. Il PalaRescifina è sempre pieno di eventi ad esempio ad ottobre. La Lega Volley per stilare il calendario solo per noi in questa situazione perderà dei giorni, in più sarà difficile e proibitivo anche convivere con la A2 di futsal. Dobbiamo capire il problema politico del PalaTracuzzi, perché si può traslare il basket al PalaRescifina e il volley al PalaTracuzzi. Ripeto, attendo di parlare col sindaco per avere qualche informazione in più”.

Articoli correlati