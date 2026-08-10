Per il Messina via alla seconda settimana di ritiro

Si lavora a Cascia, un primo allenamento congiunto nella giornata di sabato contro la Nuova Alba Calcio

La prima settimana di lavoro del Messina a Cascia si è svolta serenamente. Il gruppo agli ordini di mister Alfio Torrisi si sta affiatando e soprattutto divertendo. Nonostante il tecnico e il suo staff stiano mettendo sotto i giocatori con doppie sedute che hanno praticamente caratterizzato il lavoro di tutti i giorni.

Non ci sono ancora stati test se non un allenamento congiunto con la Nuova Alba Calcio, ma giusto per provare a mettere in pratica già alcune esercitazioni fatte con la palla in questi giorni. Si lavora sull’intensità e sul mettere quella “benzina nelle gambe” che nella passata stagione è stata un mantra per una formazione che è partita, con la preparazione, praticamente a ridosso del campionato.

Al via la seconda settimana di ritiro

Si riparte a Cascia con la seconda settimana di ritiro, poi la squadra tornerà in Sicilia e completerà la preparazione in vista dell’impegno di Coppa Italia del 30 agosto a Messina. Non si sa ancora dove si giocherà ma il Messina in questa settimana dovrà anche sciogliere il nodo campo di allenamento a cui per il momento non ci sono ancora risposte.

Il gruppo assembrato da Maurizio Pellegrino conta di ventisei elementi. Nelle ultime settimane sono stati contrattualizzati alcuni difensori in più, reparto dove numericamente il Messina era carente. Vedremo se seguiranno anche delle amichevoli quando la squadra tornerà in città.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008), Lorenzo Coco (2008).

Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989), Matteo Guerriero (2005), Mattia Passiatore (2007).

Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000), Anis Guri (2008), Oliver Kragl (1990), Noah Theodore (2007).

Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994), Ignacio Varela (1990), Pablo Cesar Burzio (1992), Antonio Palumbo (2005).