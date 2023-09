Akademia Sant'Anna. Maggipinto: "Cerchiamo di amalgamarci al meglio" - Tempostretto

Formazione peloritana sconfitta al "36° Città di Trento". Si presenta il libero Maggipinto: "Il mio è un ruolo di responsabilità"

MESSINA – L’Akademia era attesa nel fine settimana da due amichevoli lontane dalla città dello Stretto. Riprogrammata la partenza della squadra per la cancellazione del volo di giovedì e quindi è saltato l’allenamento congiunto contro Montecchio (cancellato il volo che giovedì avrebbe dovuto portare Akademia in Veneto), il team peloritano è stato di scena sabato al 36° “Città di Trento”, memorial Sandro Baratto. Di fronte la formazione di serie A1 dell’Itas Trentino Volley incontrata nelle passata stagione nella stagione regolare e che si è imposta conquistando il trofeo col punteggio di 3 set a 0.

Novità nel roster il libero Maggipinto

Tra le novità nell’organico per la prossima serie A2 di Akademia Sant’Anna, il libero Marianna Maggipinto e la schiacciatrice Aurora Rossetto hanno già preso confidenza con l’ambiente e si preparano a disputare un torneo da assolute protagoniste.

Per la napoletana Marianna Maggipinto, classe ’96, da capitano di Montecchio ad un ruolo di grande responsabilità dentro il progetto Akademia Sant’Anna: “Un cambiamento radicale, dal Nord al Sud, ma gli obiettivi sono sempre gli stessi: vincere. Stiamo cercando di amalgamarci come meglio possiamo, iniziando a costruire le basi di quanto ci servirà per tutto il campionato”. Insieme a Sara Ciancio, Marianna lavora per blindare la fase di ricezione/difesa: “Il nostro è un ruolo di responsabilità sia in ricezione che in difesa. Come la palleggiatrice è la regista del gioco offensivo, così il libero lo è in seconda linea”.

La Maggipinto è alla sua sesta stagione di A2, una categoria che ormai conosce bene e nella quale Akademia è chiamata a ritagliarsi il suo spazio di rilievo: “Sono scaramantica e seguo la linea su cui abbiamo deciso di camminare sin dall’inizio. Non voglio sbilanciarmi, anche se sicuramente stiamo già lottando per fare qualcosa di bello, per divertirci ed uscire sempre contente dal campo, qualsiasi sia il risultato. Dove potrà arrivare Akademia Sant’Anna non si sa ma spero il più lontano possibile”.

Rossetto: “Dobbiamo lavorare sugli automatismi”

Originaria di Cittadella (PD), la classe ‘97 Aurora Rossetto è alla sua prima esperienza al Sud: “È la mia prima volta che mi allontano così tanto da casa. Sono molto felice di aver fatto questa scelta, che considero anche stato anche un modo per mettermi alla prova e uscire dalla mia zona di comfort, visto che ho sempre giocato al nord. Devo dire che, fin adesso, mi sto trovando molto bene”. Prima di Messina, le stagioni con Martignacco e Talmassons: “Gli anni di Martignacco sono stati i miei primi di serie A. Sono stati difficili, nel senso che mi hanno dato l’opportunità di poter crescere e mettermi alla prova. Nell’anno con Talmassons penso di aver salito un ulteriore gradino, visto anche il risultato che siamo riuscite a raggiungere; purtroppo, siamo uscite in semifinale play-off promozione. Quest’anno spero di poter mettere in pratica quanto imparato lungo il percorso; anzi, spero di poter migliorare ancora e di metterlo a disposizione della squadra”.

Attaccante forte a muro, ma che svolge bene anche la fase della ricezione: “Forte a muro non direi, mentre penso, in questi anni, di aver acquisito sicurezza in seconda linea, in ricezione ma anche in difesa. Sicuramente, c’è ancora tanto da lavorare. Non mi sento arrivata e, anzi, voglio imparare qualcosa di nuovo”. Ormai diverse settimane di preparazione e test match alle spalle: “Abbiamo fatto diversi passi avanti, anche se il punto di partenza era già abbastanza buono. Dobbiamo lavorare su diversi automatismi di squadra che verranno, in ogni caso, col tempo e l’allenamento. Siamo sulla buona strada; in palestra c’è il giusto spirito per poter costruire quanto ci servirà durante l’anno”.

Cronaca del Trofeo Città di Trento

Il 36° Trofeo Città di Trento si tinge di gialloblù. Grazie al 3-0 ottenuto al Sanbàpolis contro l’Akademia Sant’Anna Messina, formazione militante in Serie A2, l’Itas Trentino si è aggiudicata il trofeo organizzato da Promovolley per ricordare la figura di Sandro Baratto. Bonafede ha schierato per l’occasione Galletti in regia, Payne opposto, schiacciatrici Battista e Joly, Martinelli e Mearini al centro con Maggipinto libero.

Il primo set è equilibrato con Trento che prova a scappare ma viene ripresa in entrambe le circostanze da Messina (da 5-2 a 8-8 e da 14-11 a 18-18). Il parziale si risolve così nella battute conclusive quando salgono in cattedra le straniere dell’Itas Trentino: Gates firma i due muri del 22-20, Shcherban i successivi tre punti (due attacchi e un muro) che sanciscono il 25-22 finale.

La seconda frazione si apre con l’ottimo turno al servizio di Guiducci (5-0) ma l’Akademia è brava a non scomporsi e reagire, avvicinandosi con i muri di Modestino (10-7) e trovando la parità con l’ace della neo entrata Rossetto (17-17). Messina ha un ultimo sussulto con Martinelli (19-20) ma lo sprint finale sorride all’Itas che sfrutta due errori di Payne e Battista per il contro sorpasso (22-20) e chiude il set con l’uno-due di DeHoog (25-23).

Coach Sinibaldi conferma Moretto al centro della rete e inserisce Mason per Michieletto, ma l’avvio è di marca ospite (3-6). L’Itas Trentino cambia ancora e riprende a macinare gioco con Shcherban che fa 9-9 in diagonale. Come nei set precedenti l’equilibrio permane fino alle battute conclusive quando i muri di Mason prima e Olivotto poi regalano il 25-23 alle gialloblù.

