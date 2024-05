Viadotto Ritiro, fine lavori entro giugno. Ma il collaudo potrebbe allungare i tempi

Ultimo cronoprogramma finora rispettato ma i tempi del collaudo restano incerti. Oggi e domani chiuso ingresso di Giostra

Oggi e domani, tra le 7 e le 19, sarà chiuso l’ingresso di Giostra in tangenziale di Messina in entrambe le direzioni.

Il provvedimento è stato disposto per consentire i lavori di completamento della carreggiata sinistra del viadotto Ritiro, in particolare il collegamento strutturale tra la campata numero 2 del viadotto e la rampa Eb dello svincolo Messina-Giostra.

L’ultimo cronoprogramma, che prevedeva la fine dei lavori a giugno, finora è rispettato. A questi ritmi, la Toto Costruzioni potrebbe concludere le opere così come previsto.

Il collaudo

Ma a quel punto saranno percorribili totalmente le due carreggiate? Prima c’è da fare il collaudo.

Secondo l’impresa, si può fare in soli dieci giorni ma se guardiamo a quanto accaduto di recente col bypass Baglio c’è da mettersi la mani ai capelli. Quel bypass è stato completato il 10 gennaio 2023 ma ha aperto il 5 maggio 2023: quattro mesi dopo. Se i tempi fossero gli stessi anche per la carreggiata lato monte del viadotto Ritiro, un’opera molto più grande, anche se i lavori finissero a giugno non si riuscirebbe ad aprire per l’estate.

“Sarà compito nostro evitare tempi morti – ci aveva detto qualche mese fa il direttore del Cas, Franco Fazio -. Solleciterò la direzione lavori e i collaudatori perché alcune lavorazioni saranno completate a cantiere ancora aperto e quindi vedremo di accelerare le operazioni che si possono fare prima”.