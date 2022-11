Akademia Sant'Anna ospita Sant'Elia, alla ricerca della prima vittoria in A2 - Tempostretto

Il Palazzetto della Cittadella Sportiva Universitaria ospiterà la sfida in programma domenica alle ore 17

MESSINA – Cancellato il passo falso dell’ultima uscita stagionale, quando la Desi Shipping Akademia Messina è inciampata per mano della Seap Sigel Marsala Volley che, in parte, ha rovinato la grande festa sportiva del popolo messinese, per la compagine allenata da Coach Marco Breviglieri si replica nuovamente tra le mura amiche del Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria: domenica 6 novembre, con inizio alle ore 17, avversario di turno l’Assitec Volleyball Sant’Elia.

Con la certezza di avere un nuovo tutto esaurito sulle tribune dell’impianto sportivo universitario, la formazione messinese dovrà dare sfoggio di una prova di forza e carattere importante per trovare il primo acuto di questa stagione e festeggiare davanti al proprio pubblica la prima vittoria in A2.

L’avversario Sant’Elia

L’avversario, però, è di quelli da affrontare con tutte le cautele del caso. La compagine laziale, infatti, si trova nelle stesse condizioni di classifica e di punti rispetto alla Desi Shipping, a causa della sconfitta casalinga alla prima per mano dell’attuale capolista Roma Volley Club e di 1 punto strappato con grande determinazione in casa della Itas Ceccarelli Martignacco (prossimo avversario casalingo di Messina, domenica 13 novembre).

Le ragazze allenate da coach Giandomenico e dal suo vice Russo appaiono un collettivo ben organizzato, che mescola in maniera equilibrata giocatrici più giovani con le più esperte. Spiccano tra queste le schiacciatrici Danijela Dzakovic, montenegrina classe ’94 (lo scorso anno in A2 con Aragona e prima ancora nelle prima serie slovena) e la giovane Martina Ghezzi, classe 2001, con un passato giovanile ricco di soddisfazioni (due scudetti under 18 con il Volleyrò Casal de’ Pazzi nelle stagioni 2017/18 e 2018/19, negli stessi anni nei quali vestivano la maglia del club laziale anche Valentina Brandi e Greta Catania, di qualche anno più giovani) e diversa esperienza in A2 con Sassuolo, Olbia e Macerata.

Tante anche le bocche da fuoco tra le file laziali: oltre alla Ghezzi, che ha collezionato 22 punti nelle prime due uscite, apporto importantissimo da parte dell’opposto Irene Botarelli (29 punti e grande esperienza nei campi che contano con le maglie di Trentino in A1 e Caserta, Soverato e Montale in A2), della schiacciatrice Chiara Castagli (già due stagioni in A2 e 20 punti siglati), delle centrali Elise Hollas (estone con grande esperienza ed un passato anche in maglia TalTech, al fianco di Silvia Pertens – 16 punti per lei) ed Asia Cogliandro (tanta esperienza tra A1 – Filottrano – ed A2 – Pavia, Filottrano, Cutrofiano, Roma Volley Club e Talmassons – sino ad ora autrice di 18 punti in due partite). Importante anche la coppia in cabina di regia: le due palleggiatrici Natasha Spinello e Noemi Moschettini, rispettivamente classe ’98 e ’03) vantano già diversi campionati di A1 ed A2 alle spalle (Olbia, Marsala, Sassuolo, Ravenna e Bolzano per la prima, Cuneo e Scandicci per la seconda).