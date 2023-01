Akademia sbatte contro Martignacco. Breviglieri: "Abbiamo avuto dei black out" - Tempostretto

La formazione friulana conquista l'intera posta, coach Breviglieri ammette che Akademia non ha messo in difficoltà le avversarie

MARTIGNACCO – Non è riuscita a sovvertire i pronostici della vigilia la Desi Shipping Akademia Messina che, a Martignacco, sbatte contro la formazione di casa dell’Itas Ceccarelli e viene sconfitta per 3-0, un passivo finale troppo rotondo forse per quanto le ragazze allenate di coach Breviglieri hanno fatto vedere in campo.

Coach Marco Gazzotti schiera in avvio Allasia e Sironi nella diagonale palleggiatore-opposto, Wiblin e Cortella le due schiacciatrici, Capitan Modestino e Eckl al centro, Tellone libero. Coach Breviglieri risponde schierando nello lo starting six iniziale la coppia Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Robinson sono le schiacciatrici mentre le centrali sono Catania e Martinelli. Libero Sara Ciancio.

La migliore di Messina, guardando i punti, è l’americana Robinson, ultima arrivata e sempre impiegata da Breviglieri. Prossimo impegno per la formazione cara al presidente Costantino in casa domenica 5 febbraio contro Vicenza.

Breviglieri: “Speravo di ottenere qualcosa in più”

“Partita sicuramente difficile per noi ma lo sapevamo – così coach Breviglieri al termine del match – però da come avevamo iniziato tutti e tre i set le mie speranze erano di ottenere qualcosa in più. Abbiamo gestito bene la prima metà di ogni set, mentre nella seconda metà abbiamo avuto dei black-out in alcuni fondamentali che hanno di fatto determinato il risultato finale. Mi dispiace perché con una squadra particolarmente veloce come Martignacco, se non la si mette in difficoltà con il servizio allora diventa complicato. Ci eravamo ripromessi di farlo ma, purtroppo, non ci siamo riusciti. Contro muri alti noi andiamo in difficoltà ed anche oggi la Robinson ha un po’ faticato. Ma, nel complesso, sono sicuro che ci darà una grande mano per la salvezza e fino adesso sono molto contento del suo apporto”.

Martignacco – Akademia 3-0

Partenza decisa di Akademia che, pronti via si porta subito avanti di 3. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere e, una volta ottenuto il pari, riesce anche ad accelerare allungando fino all’importante +4, trasformato in +5 nella seconda parte del set. Nell’ultima parte di frazione arriva la bellissima reazione delle peloritane, che riescono anche ad accorciare pericolosamente ma, alla fine, Martignacco trova i punti decisivi che le consegnano il primo set (25-21).

Inizio di secondo set di marca casalinga, con Modestino e compagne che allungano sul +3, prima che Muzi & Co. reagiscano in maniera veemente e trovino anche il sorpasso allungando sul +2. L’Itas Ceccarelli trova il recupero e si torna sull’equilibrio assoluto, con le due squadre che si inseguono e sorpassano a vicenda per diversi scambi. La Desi Shipping, a cavallo della metà del set, allunga sul +3 e costringe la squadra di casa a dover accelerare, trovando un lungo break che vale il +5 per Martignacco e, di fatto, spegne i tentativi di rimonta da parte di Messina (che annulla 4 set point alle ragazze di casa), consegnando anche la seconda frazione alla squadra di casa (25-22).

L’equilibrio iniziale della terza frazione viene interrotto da un bel break delle ospiti che allungano fino al +3, strappo ricucito immediatamente dalle ragazze di casa che, prima firmano il pari, poi siglano il sorpasso. Da qui in poi è praticamente quasi un assolo della Itas Ceccarelli: le padrone di casa allungano lasciando indietro di diverse lunghezze le siciliane, che non riescono a trovare la reazione e si vedono costrette a consegnare anche il terzo ed ultimo set alle padrone di casa (25-17).

Tabellino

Risultati parziali: 25-21 25-22 25-17.

Itas Ceccarelli Martignacco: Cabassa ne, Allasia 5, Sironi 19, Modestino 10, Granieri ne, Lazzarin ne, Wiblin 8, Bole 9, Cortella 0, Tellone (L) 0, Eckl 5, Guzin ne.

All. Gazzotti, Ass. Nicoli.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Martinelli 5, Catania ne, Ciancio (L) 0, Composto ne, Martilotti 5, Mearini 6, Muzi 0, Brandi ne, Silotto 0, Robinson 13, Ebatombo 8, Faraone (L) 0.

All. Breviglieri, Ass. Ferrara.

Arbitri: Claudia Angelucci di Pisa ed Antonio Lichelli di Reggio Emilia

Durata dei set: 24’, 27’, 22’.

