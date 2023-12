Akademia sempre più in alto. Bonafede: "Spero in un'attenzione maggiore dalla città" - Tempostretto

Nella conferenza stampa post partita dopo Talmassons l'allenatore ringrazia il pubblico presente. Catania: "Sento fiducia e mi dà motivazione in più"

MESSINA – Per Akademia Città di Messina, sempre più in alto, sempre meglio e sempre più matura. La macchina da guerra messa su da coach Bonafede trova la quarta vittoria consecutiva, imbattuta nel girone di ritorno e a punteggio pieno. Nel girone di andata erano arrivate due volte tre partite vinte consecutivamente, un risultato che ieri sera al PalaRescifina è stato migliorato.

La stagione “step by step” sta procedendo nel migliore dei modi e in conferenza stampa, dopo lo scontro al vertice che certifica il sorpasso per la terza posizione ai danni di Talmassons, anche il coach siciliano Fabio Bonafede conferma che “ci voleva tempo per amalgamare la squadra” e che chiederà sempre di più alla ragazze. La squadra sabato pomeriggio ha dimostrato di essere davvero compatta quando il muro difesa non conteneva in tante si sono sacrificate in difesa certe che alla prossima palla da attaccare una delle compagne avrebbe messo il punto a terra implacabilmente. Tanti gli abbracci e i sorrisi, segno che il gruppo cresce sano e si è tutti sulla stessa lunghezza d’onda.

Una rincorsa a migliorarsi intrapresa dall’inizio dell’anno e che chiama in causa anche il pubblico, presente e determinante anche ieri ma che Bonafede vorrebbe in numero sempre maggiore per onorare quello che le ragazze in campo stanno facendo. Nelle ultime due partite, ravvicinate, prima della sosta natalizia (anche se in realtà l’ultimo appuntamento è fissato contro Soverato per il 26 dicembre) Akademia Città di Messina sarà impegnata a Pescara e poi in Calabria. Due partite da non sbagliare che potrebbero anche regalare l’aritmetica certezza della poule promozione prima di un gennaio d’alta classifica contro Brescia ma soprattutto Perugia e Busto Arsizio.

Coach Bonafede: “Per intensità e carattere la nostra partita migliore”

Con Bonafede in panchina Akademia dalla stagione precedente a questa ha giocato 26 partite e ne ha vinte 19 (di cui 11 in casa) le sconfitte invece sono state solo 7 (di cui 4 in trasferta), a cavallo tra la passata stagione e l’inizio di questa inoltre una striscia di 11 vittorie consecutive.

“La partita era molto difficile – ha commentato il coach dopo l’anticipo di sabato pomeriggio – Talmassons è una signora squadra e ha delle ottime individualità. Per livello di intensità e carattere è stata una delle nostre partite migliori, avevamo il rammarico dalla partita di andata e abbiamo dato risposte importanti. Qualcosa da sistemare resta, mi riferisco ad un po’ di confusione in seconda linea. Ma sono molto contento della prestazione in quest’altra prova di maturità per noi. Io non gioco quindi se le ragazze non mi seguissero non saremmo a questo punto. I miei standard e obiettivi sono sempre alti e continuerò a chiedere sempre qualcosa in più.

Di Greta Catania – prosegue coach Bonafede – dico che va lasciata in pace, è una ragazzina e avrà bisogno di altre conferme e altro lavoro e non aggiungo altro. La prestazione fa parte del lavoro quotidiano, la squadra si conosceva poco e come avevo detto per causa non nostre avevamo fatto poco precampionato, adesso stiamo mettendo a frutto tutte le esperienze positive e negative fatte. Godiamocela ma da domani dimentichiamoci tutto, abbiamo un cammino difficile con due scontri diretti a distanza di pochi giorni. Il nostro pubblico stasera è stato fantastico e spero che la città di Messina ci dia attenzione e venga a seguirci sempre più in massa”.

Greta Catania: “In campo non ho nulla da perdere”

Unica siciliana del roster la catanese è in gruppo dalla scorsa stagione. È la più giovane del gruppo ma uno delle più promettenti. Fin qui in stagione otto presenze, senza mai partite nello starting six, e chiamata in causa ha partita in corso ieri ha subito dato il suo contributo in prima linea.

“Siamo molto felici di questa prestazione – ha detto Greta Catania in conferenza stampa – è stata una settimana difficile. Siamo tutte entusiaste e abbiamo tanta voglia di fare e lo dimostriamo lavorando sodo in palestra senza farci abbattere da nulla. Sono fiera della mia squadra. Sento molto la fiducia del coach che comunque arriva per tutte le ragazze, personalmente sentire la fiducia mi dà una motivazione in più per fare bene e non deludere le aspettative. Sono giovane e quando vengo chiamata in causa so di non avere niente da perdere, voglio divertirmi e dare serenità alla squadra, voglio essere una persona che mette positività. Spero di averlo fatto oggi, di farlo negli allenamenti e di poterlo fare nelle prossime partite”.