Akademia sfida Cremona per operare il sorpasso, accordo con un club maltese

Settimana intensa per Città di Messina. Sul campo coach Bonafede prepara la trasferta, fuori la società stringe accordi con il Paola Volleyball Club

MESSINA – Prima di una doppia trasferta consecutiva per Akademia Città Di Messina. Dopo aver superato all’esordio nel girone promozione Montecchio al “PalaRescifina” la formazione cara al presidente Costantino sarà impegnata nell’anticipo della seconda giornata di andata, sul taraflex del “PalaRadi” di Cremona di fronte, le tigri della Cremonaufficio Esperia. Nella passata stagione le due formazioni si incontrarono in pool salvezza, vittoria per 3-0 all’andata in casa delle lombarde, favore restituito poi al ritorno a Messina.

La prima trasferta di questa seconda fase della stagione, potrebbe rappresentare una tappa significativa per le messinesi, sia in chiave classifica (le avversarie le precedono in classifica di una lunghezza) visto che Akademia potrà conquistare una posizione ai loro danni, che per trovare conferme al lavoro sin qui svolto in palestra e ai risultati e obiettivi stagionali di spessore sin qui raggiunti. L’incontro di sabato 3 Febbraio, diretto dagli arbitri Luca Cecconato e Roberto Russo, sarà visibile gratuitamente dalle ore 15:30 sulla piattaforma web volleyballworld.tv è necessaria solo la registrazione.

L’avversario Cremona

Cremona è una squadra capace di conquistare la seconda posizione finale, nel proprio girone di Regular Season, grazie ad un cammino di ritorno esaltante fatto di 8 vittorie ed 1 sola sconfitta maturata in casa della capolista Macerata il 3 dicembre scorso. Da allora, solo successi fino alla sconfitta al tie-break di Lignano, nel turno precedente, contro Talmassons.

Della passata stagione, cinque le conferme: la palleggiatrice Beatrice Balconati, le schiacciatrici Jasmine Rossini e Anna Piovesan, le centrali Sofia Ferrarini e Chiara Landucci. Otto le novità: l’opposto Veronica Taborelli (lo scorso anno in A2 con la casacca di Talmassons insieme ad Aurora Rossetto e Ilaria Michelini), i liberi Nicole Gamba (in A1 a Scandicci) e Rebecca Scialanca (in A1 a Bergamo), la centrale Matilde Munarini (in A2 a Brescia), le schiacciatrici Giorgia Coveccia (in B1 con la Pallavolo Volta Mantovana) e Aurora Zorzetto (in A2 a Brescia), la palleggiatrice Sofia Turlà (in A1 a Bergamo); infine, l’opposto Sofia Felappi (in B1 con la Volley Gorle) e sorella della schiacciatrice di Messina, Giulia Felappi. In panchina, a guidare le lombarde, l’head coach Marco Zanelli, una carriera di allenatore spesa tra Brescia e Bergamo. Suo secondo, Michele Lucherini.

Migliori realizzatrici stagionale e al 3° posto in classifica Top Spiker (una posizione avanti l’americana Kelsie Payne), Veronica Taborelli con 356 punti (304 in attacco, 22 muri, 30 ace), Anna Piovesan, in ottava posizione Top Spiker, a quota 305 (254 in attacco, 40 muri, 11 ace) e Jasmine Rossini con 199 punti (176 in attacco, 11 muri, 12 ace). Attenzione ai muri di Matilde Munarini (al 3° posto in graduatoria Top Blocker).

Modestino: “Servirà fare punti, non abbassiamo la guardia”

A fare un recap del mese trascorso, la centrale Dalila Modestino: “Dopo la partita di Soverato abbiamo affrontato un buon numero di partite difficili con le squadre più importanti del nostro girone e lo abbiamo fatto bene; è stato un periodo positivo. Ottimi i risultati conseguiti non solo nei numeri ma anche nell’atteggiamento. Adesso, è iniziata un’altra fase del Campionato molto importante come la Pool Promozione; anche qui affronteremo le squadre più forti”.

Adesso, si vola a Cremona per giocarsi la seconda gara della Pool Promozione contro l’Esperia, una squadra reduce da una super stagione e dalla sconfitta al tie-break in quel di Lignano con Talmassons: “Credo che nessuna gara sia da sottovalutare perché in Pool ci confronteremo con le prime cinque classificate dell’altro girone di Regular Season. Ci sarà anche la gara di ritorno, non si tratterà di gara secca, ma dovremo metterci il massimo impegno comunque perché servirà far punti. Adesso, avremo partite importanti, di cui due fuori casa; abbassare la guardia sarebbe un errore grave”.

Akademia sigla accordo il team maltese del Paola Volleyball Club

Akademia Città Di Messina ufficializza l’accordo di collaborazione con la società di pallavolo maltese del Paola Volleyball Club. Tale accordo fa seguito a settimane di confronti tra Kenneth Vella, presidente del sodalizio pallavolistico maltese, Fabrizio Costantino e Giuseppe Venuti, rispettivamente presidente e vicepresidente del club siciliano.

Grazie alla menzionata collaborazione, lo staff tecnico di serie A2 condurrà, unitamente ai tecnici maltesi, sessioni di allenamento specifiche e riservate agli atleti delle categorie senior e del settore giovanile del team maltese, offrendo anche l’opportunità di presenziare agli allenamenti a Messina, partecipando a tornei che si terranno proprio in riva allo Stretto. Alle sessioni di training in programma a Malta, prenderà parte anche la squadra di A2. Infine, Akademia è al lavoro per coinvolgere altre società siciliane, al fine di costruire un network sempre più ampio.

È grande la soddisfazione espressa dal presidente Fabrizio Costantino: “Ci tengo, innanzitutto, a ringraziare il presidente del Paola Volleyball Club, Kenneth Vella, e i vertici del team maltese. Il nostro club ha grandi ambizioni e punta a posizionarsi tra le migliori società di pallavolo italiane, oltre che ampliare la propria rete di rapporti nazionali e adesso anche internazionali. Pertanto, insieme al vicepresidente Peppe Venuti e ai vertici della nostra società, abbiamo voluto fortemente stringere questa collaborazione tra due realtà geograficamente vicine. Malta è considerata quasi una seconda Sicilia. Sono tantissime le aziende italiane presenti commercialmente nell’isola di Malta; viceversa, altrettante realtà imprenditoriali maltesi hanno interessi e operano nella nostra Sicilia. L’obiettivo non è soltanto quello di realizzare degli scambi di competenze attraverso degli appuntamenti di carattere tecnico, ma anche studiare e sviluppare strategie commerciali che possano incidere sulla crescita delle realtà imprenditoriali che sostengono le squadre di entrambi i paesi”.

“Il nostro club è pienamente soddisfatto di questo accordo: una collaborazione che ci aiuterà ad elevare il nostro livello, non solo tecnicamente, ma anche a livello gestionale – così Kenneth Vella – La collaborazione conferma la strategia del club Paola di continuare a rafforzare le proprie strutture, fornendo ai nostri atleti senior e del settore giovanile, ma anche ai nostri allenatori, nuove opportunità. Ringrazio Fabrizio Costantino e i vertici dirigenziali di Akademia Città Di Messina per la fiducia riposta nel nostro club”.