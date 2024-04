Akademia spreca tre match point, Talmassons vince in rimonta al tiebreak

Grande spettacolo al PalaRescifina, oltre due ore e quaranta di semifinale playoff, mercoledì sera impossibile sbagliare gara 2 per mantenere vivo il sogno promozione

MESSINA – Il livello si alza vertiginosamente nella prima gara dei playoff di Serie A2. Ieri Macerata ha dato battaglia in cinque set a Busto Arsizio, oggi Akademia Città di Messina sembrava mettersi sulla strada giusta passando a condurre per 2-0 contro Talmassons, ma dopo aver perso in volata il terzo set, sprecava tre match point nel finale di quarto set. La battaglia, alla fine in totale due ore e quarantadue minuti di partita, proseguiva al tiebreak dove le friulane avevano la meglio. Decima sconfitta della stagione di Akademia, solo la terza in casa e soprattutto prima volta che le ragazze di coach Bonafede cedono al quinto set davanti al proprio caloroso publico

Coach Bonafede nel pregara schiera Galletti al palleggio e Payne suo opposto, schiacciatrici Battista e Joly, centrali capitan Martinelli e Modestino con libero Maggipinto. In panchina come secondo libero per Messina Sveva Versace classe 2010. Barbieri, allenatore delle ospiti, mette in campo Eze Blessing-Piomboni sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto 4 Populini e Hardeman, centrali Eckl e Costantini con capitan Negretti libero.

A fine match Kelsie Payne sarà stata la top scorer della gara con 26 punti, ma non basteranno. Buoni ingressi dalla panchina di Rossetto a metà gara e Catania nel tiebreak ma la squadra di coach Bonafede che nella prima parte di gara aveva imposto il proprio gioco ha sbattuto sulla difesa friulana e nel finale ha inseguito. Servirà vincere gara 2 mercoledì sera in trasferta per tenere vivo il sogno promozione.

Akademia Città di Messina – Talmassons 2-3

Subito grande intensità ed equilibrio, con Messina che dal 5-5 prova a scappare in seguito all’errore di Costantini e il muro di Joly, scatenata in avvio di sfida. In questa prima fase Talmassons insegue i continui strappi di Akademia che in più occasioni realizza il break ma non lo conferma. Il primo time out arriva da parte degli ospiti sul 16-14 per Akademia, mentre poco dopo con gli attacchi vincente di Joly e poi di Battista Città di Messina finalmente allunga, massimo vantaggio sul +3 (20-17) e coach Barbieri spende anche il secondo time out a sua disposizione. Al rientro sul 21-18 attacco fuori di Talmassons e segue la prima storica chiamata del videocheck a Messina che conferma la decisione e Akademia conduce per 22-18. Attacco in parallela di Battista e nuova massimo vantaggio sul 23-18. Quattro set point consecutivi per Akademia sul 24-20, il primo sfuma con l’errore in battuta di Battista, su uno scambio lungo poi chiude la bordata vincente di Payne.

Nel secondo inizia meglio Akademia che scappa 2-0 e allunga coi muri di Martinelli e Galletti in successione sul 5-1 costringendo coach Barbieri a interrompere il gioco, al rientro allungo ulteriore sul 6-1. Akademia Città di Messina allunga approfittando della confusione tra le file di Talmassons, addirittura +8 (11-3) dopo una seconda chiamata respinta al videocheck con l’attacco di Battista che atterra in campo. Il vantaggio non si riduce con Akademia che continua a stare saldamente avanti sul 15-7, reazione ospite con tre punti consecutivi Joly murata due volte consecutive da Eckl e coach Bonafede ricorre al primo time out della sua partita. Al rientro primo tempo di Modestino vincente a cui segue il muro di Battista e una fast di Modestino, Akademia torna avanti 18-10 e coach Barbieri esaurisce i time out a sua disposizione fermando il gioco. Al rientro dilaga Città di Messina sempre più lanciata verso la conquista del secondo set tocca il +10 (20-10). Sul 20-12 attacco fuori di Kovalenka, subentrata a Piomboni, e chiedendo un’invasione al videocheck coach Barbieri esaurisce anche le richieste. Seguono l’ace di Modestino e l’attacco debordante di Payne per il 23-12, Battista mette a terra la palla che vale 12 set point. Hardeman annulla il primo, Populini il secondo, errore di Martinelli sul terzo, ci pensa Battista a inchiodare sul 25-15.

Il primo punto del terzo set è di Akademia ma cambia proprietario dopo il videocheck chiesto, e finalmente ottenuto, dalle ospiti. Akademia passa a condurre sul 3-2 grazie al muro di Martinelli, Populini pareggia poi Joly e Payne fanno il break per Città di Messina ma arriva la reazione di Talmassons che passa a condurre con tre punti consecutivi di Eckl e due di Hardeman, la striscia si interrompe con l’errore al servizio di Kavalenka. Punto a punto finché Talmassons con gli attacchi vincenti di Costantini e Kavalenka allunga sul 10-12, primo break delle ospiti e coach Bonafede richiama Martinelli e compagne in panchina. Akademia impatta al rientro sul 13 pari, ma l’errore in battuta di Galletti e l’attacco di Hardeman riportano avanti di due le ospiti friulane sul 13-15. Città di Messina nuovamente trova il pari (16-16) poi arriva il mani out di Joly e il muro di Modestino che manda un break avanti le padrone di casa e coach Barbieri interrompe il gioco. Al rientro arriva l’ace di Martinelli, ma poi in mezzo ad un paio di errori locali Talmassons mette in fila quattro punti e sorpassa. Sul 19-20 la panchina peloritana ricorre al time out. Al rientro ace di Populini, coach Bonafede sostituisce Joly con Rossetto, muro di Payne e successivamente ace dell’americana per il pareggio, il sorpasso dopo una scambio lungo con Rossetto che flette le mani del muro ospite. Akademia torna avanti 22-21 e tocca alla panchina friulana chiedere time out. Si arriva in volata, sul 23 pari Hardeman batte il muro di Messina e poi Costantini mura Battista. La partita va al quarto set.

Resta in campo Aurora Rossetto ad inizio quarto set. Il primo punto è di Talmassons con il primo tempo vincente di Costantini. Dopo l’invasione di Hardeman arriva il punto di Rossetto, il muro di Martinelli e un errore di Hardeman, sotto 4-1 coach Barbieri chiama time out. Reazione delle ospiti che impattano 5-5 con il mani out di Populini e poi il muro di Eckl su Payne. Si rifà l’americana che mette a terra la successive due palle, a questi si aggiungono due punti di Rossetto e sopra 9-5 coach Barbieri esaurisce i time out. Al rientro Città di Messina mantiene il margine e col muro di Martinelli trova il +5 (14-9). Reazione ospite fino al 15-13 quando Bonafede chiama saggiamente time out. Al rientro arrivano due punti per Messina, prima Payne poi Rossetto, e il vantaggio raddoppia (17-13). Mette in campo tutto quello che ha Talmassons e l’intensità si alza nuovamente con Akademia che approccia alle fasi finali trovando il massimo vantaggio +5 sul 21-16 in seguito all’attacco di Payne. Reazione friulana con tre punti consecutivi che arrivano, a interrompere l’emorragia ci pensa il capitano Martinelli che mura Kovalenka e Akademia respira sul 22-19. Primo tempo vincente di Costantini dall’altra parte, Talmassons si riporta sotto 21-22 videocheck chiesto dalla panchina peloritana più per respirare. Quando si riprende a giocare attacco vincente in fast di Payne, poi Rossetto in diagonale stretta mette a terra il 24° punto per Messina. Due match point il primo viene annullato, sul secondo Akademia può attaccare ma Rossetto viene murata da Eckl, si va ai vantaggi. Pesta col servizio in salto Kavalenka e regala il terzo match point a Messina, cancellato dall’attacco in pipe di Hardeman. Senza paura le friulane, servizio in salto di Populini Battista si toglie dalla traiettoria ma la palla è dentro, poi Hardeman completa il lavoro chiudendo per 25-27.

Gara uno si decide dunque al tiebreak. Primo punto per Messina con fast di Modestino, arrivano tre punti consecutivi per Talmassons e coach Bonafede chiama time out. Al rientro la subentrata Catania va subito a segno, poi Battista viene murata e le ospiti restano avanti un break, coach Bonafede la sostituisce con Joly. Punto della valdostana, seguito dal primo tempo di Catania e un ace di Joly che vale il 5 pari, poi l’invasione ospite regala il sorpasso a Messina, sul 6-5 time out di coach Barbieri. Si cambia campo dopo l’attacco vincente di Payne con Messina avanti 8-7. Errore di Rossetto poi Hardeman da seconda linea inchioda per il nuovo sorpasso ospite, allungo sull’8-10 e ultimo time out chiesto da coach Bonafede. Al rientro errore al servizio di Piomboni e poi punto di Joly per il 10 pari. Nuovo allungo di Talmassons con Eckl e Hardeman, prima Modestino poi Joly tengono Messina in scia. Sulla rete Costantini spinge più di Catania e manda a match point Talmassons sul 12-14, Payne cancella il primo, ma sul secondo Hardeman inchioda passando in mezzo al muro.

Tabellino

Risultato finale: 25-21, 25-15, 23-25, 25-27, 13-15,

Durata: 28′, 25′, 35′, 37′, 21′.

Mvp: Beatrice Negretti, libero di Talmassons

Arbitri: Antonio Gaetano & Christian Palumbo, Claudio Pardo (Videocheck).

Akademia: Battista 18, Martinelli 7, Catania 3, Ciancio ne, Modestino 14, Felappi ne, Mearini ne, Payne 26, Joly 11, Rossetto 8, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne, Versace ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Talmassons: Bagnoli ne, Hardeman 21, Populini 15, Grazia ne, Monaco ne, Piomboni 3, Bole 0, Eze Blessing 5, Kavalenka 6, Gulich ne, Negretti 0, Eckl 17, Costantini 14.

Allenatore: Leonardo Barbieri. Assistente: Fabio Parazzoli.