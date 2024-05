Giro di droga a Sant’Angelo, il processo a Patti

Al banco dei testimoni gli investigatori della Gdf che hanno condotto l'operazione Los Angeles sul giro di droga a Sant'Angelo di Brolo

PATTI – Entra subito nel vivo il processo davanti al Tribunale di Patti per gli imputati dell’operazione Los Angeles che vede alla sbarra la presunta rete di spacciatori che curava i rifornimenti di droga a Sant’Angelo di Brolo e altri centri della costa saracena.

Il processo

PM Andrea Apollonio

All’udienza di stamattina infatti si è seduto sul banco dei testimoni uno dei principali investigatori che ha curato gli accertamenti della Guardia di Finanza. Il luogotenente ha parlato per oltre tre ore, rispondendo alle domande del pubblico ministero Andrea Apollonio, che regge l’Accusa per la Direzione distrettuale antimafia, ed ha ricostruito la genesi dell’inchiesta. Poi il Tribunale ha aggiornato tutto all’udienza fissata per metà di luglio, per consentire al Pubblico ministero di proseguire l’esame e dare la parola poi al collegio difensivo, nel caso volesse contro esaminare il testimone. L’inchiesta è stata battezzata dagli investigatori “Bianco e nero” con riferimento alle varie sostanze stupefacenti che i pusher erano in grado di recapitare ai clienti di tutta la zona, dall’hashish alla cocaina.

Tutti i nomi di chi è alla sbarra

Al vaglio del Collegio di Patti ci sono le posizioni di Dario Di Perna, di Raccuja, e Piera Mondello di Sant’Angelo di Brolo, imputati insieme a Francesco Cotugno (30 anni, di Raccuja), Emanuele Bruno (25 di Serra San Bruno), Alessandro Faranda ( 25 di Sinagra), Mirko Maniaci (29 di Sant’Angelo di Brolo), Salvatore Ratto (38 di Sinagra), Antonino Tuccio (34 di Raccuja). Sono accusati a vario titolo di aver curato i rifornimenti di droga in Calabria ed aver poi smerciato sostanze stupefacenti nell’area tra Brolo, Gioiosa Marea e l’entroterra. Alcuni sono accusati soltanto di singoli episodi di spaccio, altri di aver gestito la “rete” dei pusher. Sono difesi dagli avvocati Antonio Spiccia, Carmelo Occhiuto, Marilena Bonfiglio, Giuseppe Condipodero, Tindaro Celi, Giuseppe Lo Presti, Sandro Pruiti, Giuseppe Tortora, Alessandra Ioppolo, Giuseppe Germanà Bozza, Giuseppina Chiesi, Francesco Pellegrino e Alberto Schepis.

Le cimici svelano: la crisi colpisce anche gli spacciatori

La retata dell’operazione Los Angeles è scattata il 6 ottobre scorso. Presunti corrieri, fornitori e pusher della droga sono stati incastrati dai pedinamenti e le tante conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate dalle Fiamme Gialle, coordinate dai sostituti Giulia Falchi e Rossana Casabona e dall’aggiunto Vito Di Giorgio. Agli atti anche le dichiarazioni di alcune delle persone coinvolte, dalla ex di uno dei principali protagonisti del giro di droga al fornitore catanese, che ha recentemente aperto alla collaborazione con la giustizia.