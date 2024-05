Incidente sulla A20, disavventura per 2 uomini su un furgone

E' successo tra Falcone e Barcellona, in direzione Messina. Sul posto la PolStrada

BARCELLONA – Brutta disavventura per gli occupanti del furgone coinvolto nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A20 Messina -Palermo. Per loro tanta paura ma fortunatamente nessuna seria conseguenza.

Il mezzo viaggiava in direzione Messina quando, nel tratto compreso tra Falcone e Barcellona, all’altezza di Terme Vigliatore, è rimasto coinvolto in un sinistro, secondo i primi accertamenti autonomo.

Sul posto la Polizia Stradale, diretta dal comandante provinciale Angelo Capodicasa, e i mezzi dei soccorsi che hanno medicato sul posto i due uomini sul furgone. Per loro non sono stati necessari approfondimenti diagnostici successivi.

La Polstrada ha lavorato per mettere in sicurezza gli altri automobilisti in transito sulla carreggiata ed ora sta approfondendo la dinamica dell’impatto, ancora da ricostruire.