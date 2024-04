Akademia-Talmassons. Bonafede: “Pagati errori individuali e inesperienza”

Joly, schiacciatrice di Città di Messina: "Siamo amareggiate ma vogliamo tornare qui domenica prossima (per la bella)"

MESSINA – C’è amarezza tra le file di Akademia Città di Messina, ma anche la consapevolezza di aver giocato una grande partita punto a punto dove le occasioni, i tre match point a fine quarto set non convertiti pesano, ma per coach Bonafede i motivi della sconfitta sono anche altri: “Dividerei la gara in tre fasi. Complimenti prima di tutto a Talmassons che non si è arresa mai sotto 2-0, questi sono i playoff che loro giocano per il terzo anno consecutivo. Secondo, la mia squadra oggi ha lottato, ho chiesto tanto orgoglio, abbiamo avuto i palloni per chiudere e ci sono state responsabilità individuali, errori che con l’esperienza non si commettono, le ragazze mi hanno dato tanto e avevo chiesto tanto. Il terzo capitolo lo dedico agli arbitri che ogni decisione dubbia ci hanno sfavorito, accompagnata a Modestino andavamo 16-10 nel quarto e poi Hardeman pesta la linea da seconda linea e non viene ravvisata.

Alla mia squadra – prosegue Bonafede – rimprovero responsabilità individuali e non di squadra. Avevo chiesto delle cose prima della partita e le ho avute. Il salto dalla A2 alla A1 è un passo molto importante, accelerarlo non fa bene come invece una crescita costante. I progetti si devono sviluppare senza fare passi troppo grandi. Possiamo fare tutte le imprese che vogliamo, ma se non siamo seguiti dalla stampa il grande pubblico non conoscerà mai quello che facciamo. Lavoriamo tutti insieme noi sul campo e voi sui media. In vista di gara 2 bisognerà lavorare, i cinque set li hanno giocati anche loro e anche loro dovranno viaggiare fino a Talmassons”.

Joly: “Voglio tornare a Messina per la bella”

Jessica Joly (schiacciatrice Akademia Città di Messina): “Penso che siamo tutte un po’ amareggiate, abbiamo avuto opportunità non sfruttate e ci porteremo dietro questa rabbia. AI playoff non sai come andrà a finire, questi sentimenti andranno presi, rielaborati e portarli in campo perché io qua ci voglio tornare (per la bella domenica prossima, ndr). Abbiamo preparato la partita in un certo modo, ci ha sempre contraddistinto il fatto di giocare sia di testa che anche di cuore. Sappiamo che possiamo farcela. Ho fatto i playoff gli ultimi due anni e non avevo visto tanta gente a vedere la partita, sentirti incitare durante il riscaldamento è bello e sei subito carica. Ci siamo meritati questo privilegio, non dobbiamo mollare e non aver paura di osare. Non pensiamo che è una partita da dentro fuori o la partita che dobbiamo andarci a prendere”.

Dichiarazioni di Talmassons

Leonardo Barbieri (coach Talmassons): “Ero molto contento, lo stress è stato tanto ma tutto è andato bene, bellissima vittoria per noi. Oggi si è visto il concetto di squadra delle nostre e credo sia la cosa più bella di oggi. Questo è stato un campionato dove si va a giocare sempre ogni settimana, noi abbiamo cercato di tenere sempre l’attenzione molto alta. I loro numeri in attacco sono calati, noi siamo stati costanti, per due set ci sono stati nettamente superiori in attacco e muro poi è cambiata la partita. Abbiamo costretto loro a calare, questa è stata la chiave. Su gara 2 dico che ogni partita è a sé, il potenziale in attacco Akademia ce l’ha, terremo il nostro gioco e si ripartirà da zero a zero. La nostra squadra è giovane e ha molte gambe, credo si sia visto nel quinto set. Siamo tranquilli che arriveremo nelle migliori condizioni”.

Julia Kavalenka (opposto Talmassons): “Venendo qua sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, non abbiamo iniziato con il piede giusto e penso siamo una squadra in cui possiamo puntare su tutta la rosa e restiamo sempre con la testa in campo. Messina è scomparsa e noi siamo state brave ad approfittarne e non mollare. È sempre bello giocare in un palazzetto e un’atmosfera così a me mi gasa tanto, si sa bene che in casa si gioca meglio rispetto che in trasferta”.

