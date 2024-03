“Al buio lo svincolo autostradale di Tremestieri”

La consigliera Di Ciuccio chiede al Cas un intervento urgente

MESSINA – “Al primo posto va messa l’incolumità delle persone. Lo svincolo autostradale di Tremestieri in direzione Messina-Catania è al buio”. La consigliera comunale del Comune di Messina, Rosaria Rita Di Ciuccio, del gruppo “Basile sindaco di Messina”, chiede al Cas “con urgenza la sostituzione delle lampade dei lampioni e la messa in sicurezza con un’illuminazione adeguata”. Dopo aver ricevuto “le segnalazioni di diversi cittadini, la consigliera ha indirizzato al presidente e del direttore generale del Consorzio per le autostrade siciliane, la richiesta d’intervento”.

“Un pericolo quotidiano, ci vuole un intervento tempestivo”

Mette in evidenza Di Ciuccio: “La tratta autostradale versa in una situazione di emergenza e pericolo. Trovandosi completamente al buio, mette a serio rischio l’incolumità degli automobilisti che si trovano a percorrerla giornalmente. Esprimo dunque la mia profonda preoccupazione per i disagi e le difficoltà degli automobilisti. Visto che si tratta della sicurezza dei cittadini, auspico un intervento tempestivo e urgente”.