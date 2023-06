Al Kartodromo di Messina finale del campionato sprint interprovinciale - Tempostretto

Il Karting Club Messina ospita l'appuntamento finale del campionato sprint interprovinciale organizzato in sinergia con la pista d'Ispica. Le due gare sabato pomeriggio

MESSINA – Tutto pronto al Kartodromo di Messina per il quarto e conclusivo appuntamento del Campionato Sprint Interprovinciale 2023 che si svolge in collaborazione tra il Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo e la pista di Ispica. Sono ufficialmente chiuse le iscrizioni in vista dell’evento di domani (sabato 24 giugno) ed è boom di piloti partecipanti, ben 51, suddivisi nelle tre categorie.

Al termine verranno premiati i primi tre classificati delle varie categorie (F1, F2 e F3) per gara1 e gara2, oltre al conduttore che avrà ottenuto il “best lap” assoluto della manifestazione e la pole position. In merito al Campionato Sprint Interprovinciale il punteggio finale sarà dato dalla somma di entrambe le prove, mentre per il Campionato Sprint interno i punteggi acquisiti nelle due gare, calcolati in quest’occasione al 100% secondo il sistema SWS, valgono per la classifica che tiene conto di quanto fatto esclusivamente sul circuito di Messina.

Il programma

Si comincerà alle ore 15 con il raduno, il tradizionale briefing e il sorteggio dei kart. Motori accesi quindi per le qualifiche della durata di 8’, utili a determinare la griglia di partenza (in base alle posizioni e alla categoria di appartenenza) delle due gare, da 36 giri ciascuna, che promettono un grande spettacolo per il pubblico che accorrerà all’impianto di via Ayrton Senna, a San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Obbligatoria una sosta per cambio kart. La pit resterà aperta per 10’, a partire dal quinto giro.

Le classifiche prima dell’atto finale

Dopo i primi tre appuntamenti validi per il Campionato Sprint Interprovinciale è Fabrizio Anello a guidare tra i Pro con 203 punti, davanti a Lorenzo Tappa (175) e Piertiziano Vela (163). Nei Semi-Pro primo Carmelo Garufi (194), precedendo Davide Ruggeri (151) e Giovanni Guzzardi (147). Per la categoria Gent, invece, Massimo Carnemolla in testa a 216, poi Alessandro Maggio (208) e Salvatore Pisano (206).

Nel Campionato Sprint SWS 2023, che ha visto disputarsi fin qui quattro delle otto giornate in calendario, c’è Pietro Grima in vetta alla F1 con 7324 punti, davanti ad Antonio Minutoli, secondo a quota 6139 e Valentino Fusco, terzo a 6051. Seguono Sara La Fauci (5633), Davide Romano (5529) e Denis Raffaele (5327). Nella F2 comanda Davide Campione con 6746 punti, poi Riccardo Irrera (6724) e Davide Ruggeri (5076). Nella F3 leader Alessandro Maggio con 7477 punti, seconda Alice Di Bella (6158), terzo Riccardo Bartolotta (5787).

