Al Kartodromo di Messina inizia il campionato Endurance

Oggi in programma la gara di 2 ore che aprirà aprirà ufficialmente la stagione nella specialità a squadre. Alle 15.30 le qualifiche

MESSINA – Termina l’attesa e si scaldano i motori al Kartodromo di Messina per la prima 2H Endurance del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2024. L’importante appuntamento è in programma sabato 9 marzo, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, alle 15.30 si terranno le qualifiche della durata di 10’ per determinare la griglia di partenza. Seguiranno due ore intense, all’insegna dello spettacolo e delle palpitanti emozioni, dal via fino alla bandiera a scacchi, con protagonisti i team (già 17 iscritti), suddivisi nelle tre categorie (F1, F2, F3) previste, pronti a darsi battaglia per conquistare la vittoria.

Da regolamento per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. La chiusura pit avverrà nei primi 5’ e negli ultimi 5’. La durata massima stint è di 25 minuti. La direzione gara si avvale del VAR per controllare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi in pista e decidere in base alle segnalazioni provenienti dai giudici circa le eventuali penalità da infliggere. Alla conclusione della 2H Endurance saliranno sul podio i primi tre team classificati per ogni categoria e verranno inoltre premiati il conduttore che ha ottenuto la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione. Il punteggio del Campionato interno verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS, all’85% per la prova di sabato 9 marzo.

Il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2024 prevede in totale sette appuntamenti. Due le gare da 4H, in calendario il 13 aprile e il 9 novembre e ulteriori quattro da 2H, fissate l’11 maggio (Interprovinciale), il 22 giugno, il 20 luglio (Interprovinciale) e il 7 dicembre. Nel 2023 a trionfare fu il team Gattopardo.

Programma orario 2H Endurance di sabato 9 marzo:

ore 14:30 iscrizioni

ore 14:45 sessioni libere a pagamento

ore 15:15 briefing

ore 15:30 qualifiche e a seguire partenza gara

ore 18:00 premiazione