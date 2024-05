Al “Nivarata 2024” trionfa il maestro gelatiere santateresino Gabriele Fiumara

Con l'innovazione del gianduia senza zucchero segna una svolta al rinomato festival del gelato

S. TERESA DI RIVA – Il maestro gelatiere di S. Teresa di Riva Gabriele Fiumara ha trionfato segnando una svolta al Nivarata 2024, il rinomato festival del gelato che ogni anno attira maestri gelatieri e appassionati da tutto il mondo. Fiumara ha conquistato il prestigioso concorso “Luca Caviezel” presentando un’innovazione nel campo del gelato artigianale: un gianduia senza zucchero, il primo del suo genere in Sicilia.

Un gianduia senza zucchero: Un gelato per tutti. Gabriele Fiumara ha vinto il titolo di miglior sorbetto dell’anno con un gianduia senza zucchero, sorprendente per il suo gusto impeccabile e rivoluzionario per le sue caratteristiche nutrizionali. “L’obiettivo era dimostrare che il gelato è in continua evoluzione”, spiega Fiumara. “Da oggi, nella nostra riviera, diabetici, sportivi e persone a regime alimentare controllato possono gustare un buon gelato, premiato addirittura a Rimini come il migliore dell’anno”.

Omaggio a Luca Caviezel. Il concorso è intitolato a Luca Caviezel, chimico di Catania che, dopo aver studiato in Svizzera, tornò in Sicilia per riprendere la pasticceria e gelateria di famiglia. Caviezel è considerato il pioniere della gelateria italiana, avendo scritto il primo testo scientifico nazionale sul gelato, che segnò il passaggio dal metodo empirico a quello scientifico nella produzione del gelato. A consegnare il premio è stato suo figlio, Riccardo Caviezel, in un momento carico di emozione e significato.

Un’altra vittoria: Il concorso “Don Angelino”. Ma i successi di Fiumara non si fermano qui. Si è infatti aggiudicato anche il primo posto nel concorso “Don Angelino” per la miglior granita classica, presentando una granita alla fragola realizzata con fragole di Marsala, un’eccellenza siciliana purtroppo poco conosciuta. “Volevo rendere omaggio alle nostre straordinarie materie prime e far conoscere al mondo la qualità delle fragole di Marsala”, ha dichiarato Fiumara. L’evento, tenutosi dal 24 al 26 maggio, ha visto la partecipazione di 17 gelatieri provenienti non solo dalla Sicilia e dalla Calabria, ma anche da città come Roma e da paesi lontani come Giappone e Corea del Sud. La Nivarata si conferma così una vetrina internazionale per l’arte del gelato artigianale, dove tradizione e innovazione si incontrano e si fondono per deliziare il palato dei visitatori.