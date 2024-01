Il “Gelato d’oro” parla messinese: il Sigep di Rimini incorona Gabriele Fiumara

Il maestro gelatiere sbanca il salone internazionale trionfando nella competizione italiana: "Un'emozione incredibile". E ora europei e mondiali

RIMINI – Il Sigep, “The World Dolce Expo”, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè giunto alla 46esima edizione, ha incoronato un messinese. Si tratta di Gabriele Fiumara, che dal California Cafè di Santa Teresa di Riva era stato inserito già a ottobre tra gli 8 migliori gelatieri d’Italia nel circuito Gelato World Master (e andrà a fare le finali nel 2025), prima di sbancare al Sigep vincendo il “Gelato d’oro”, nella sezione gelatieri, accedendo al mondiale vero e proprio, la Gelato World Cup.

Le prove

Per vincere, Gabriele ha dovuto dare il meglio di sé in quattro prove: due mistery box (crema e frutta), una monoporzione gelato al bicchiere (un tiramisù allo zabaione, cioccolato peruviano e pere caramellate) e un gelato gourmet all’olio d’oliva, quest’ultimo che il messinese ha abbinato all’aglio, ha chiamato “A mamma” e dedicato alla madre, Daniela Pagano. Adesso Gabriele Fiumara porterà in alto il nome di Santa Teresa di Riva e di Messina ai prossimi campionati mondiali e prima a quelli europei.

Gabriele Fiumara: “Non ho trascurato nessun dettaglio”

La Fiera di Rimini ha ospitato professionisti da ogni parte del mondo, una soddisfazione doppia per il maestro gelatiere poter mostrare il proprio talento dopo tanti sacrifici: “Ci contavo di vincere. Ero sicuro di aver fatto un buonissimo lavoro, conosco le mie potenzialità e sapevo di non aver tracurato alcun dettaglio. Ma non me l’aspettavo perché può esserci sempre qualcuno che ha fatto un lavoro migliore del tuo. Per me è stata un’emozione incredibile, sono scoppiato in lacrime appena ho sentito il mio nome. Ci tenevo tantissimo e così anche ad accedere al mondiale, che è una volta ogni due anni e non c’erano tante altre possibilità”.

La vittoria un lavoro di squadra: “La preparazione? Pesantissima”

“La preparazione è stata pesantissima – ha raccontato Fiumara -, tanto per me quanto per chi ho avuto intorno, la mia compagna, mia madre, i miei assistenti. Sì, possiamo dire che è stata una vittoria di squadra e ringrazio tutto il mio team di cucina e la mia assistente che mi ha supportato, tenendomi lucido fino alla fine. Devo ringraziare tutti quelli che sono stati vicini a me, sono stati delle perle e senza di loro non ce l’avrei fatta. Volevo vincere a tutti i costi e ce l’abbiamo fatta”.

E adesso i campionati europei e mondiali

Ora l’obiettivo è il mondiale: “Prima ci sarà la competizione europea, che solitamente è leggermente più semplice di quella mondiale. Poi lì ci confronteremo con argentini, americani, giapponesi, sarà molto stimolante e non vedo l’ora”. Intanto quello di Gabriele Fiumara è il gelato più buono d’Italia ed è messinese.