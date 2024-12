Al padiglione NI del policlinico torna la benedizione del bambinello

L'evento è ormai una tradizione nel ricordo di Gaetano Alessandro, scomparso nel 2022

MESSINA – Si è svolto anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la benedizione del bambinello all’interno della cappella del padiglione NI dell’AOU “G. Martino”. Un evento vissuto, come sempre, nel ricordo di Gaetano Alessandro, già presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’AOU G. Martino, scomparso nel 2022. All’iniziativa ha preso parte il direttore amministrativo dell’AOU G. Martino Elvira Amata e diversi operatori del Dipartimento Materno Infantile ed è stata organizzata anche quest’anno dai famigliari, dagli amici di Gaetano e dai volontari dell’Associazione “Donare è Vita”, da lui fondata e oggi presieduta dalla sorella Anna.

Amata: “Appuntamento ricco di significato”

Una mattinata impreziosita dalla presenza della banda della Brigata Aosta che, con la sua musica, ha allietato tutti i presenti nell’atrio del padiglione NI. Amata ha affermato: “La benedizione del bambinello è diventata per noi tutti un appuntamento tradizionale e carico di significato. Ringrazio l’Associazione ‘Donare è vita’ per l’impegno profuso nella promozione di questo evento e la Brigata Aosta che, come ogni anno, rallegra il Natale dei nostri piccoli degenti e delle loro famiglie, rendendo la permanenza in ospedale un po’ più leggera”.

Un bambinello, quello benedetto oggi da padre Bartolo Calderone, parroco della Chiesa Santa Maria di Gesù, donato due anni fa dai dipendenti del supermercato DECO’, del gruppo Arena che anche quest’anno, attraverso la filiale di Viale San Martino diretta da David Triglia, sono stati protagonisti di un gesto di solidarietà significativo. È stata, infatti, raccolta una somma da destinare al progetto Ospedali Dipinti portato avanti dall’Associazione ABC e finalizzato a cambiare il volto del reparto di Pediatria.