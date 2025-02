Al Papardo il primo trattamento di irradiazione cranio spinale in tomoterapia

E' la seconda apparecchiatura presente in Sicilia

L’Unità di Radioterapia Oncologica del Papardo, diretta dalla dottoressa Anna Santacaterina, implementa le sue dotazioni strumentali con la Tomoterapia, unica apparecchiatura presente nella provincia di Messina e la seconda in tutta la Sicilia.

La Tomoterapia è una tecnologia avanzata di radioterapia che integra la precisione della tomografia computerizzata (TC) con la potenza della radioterapia, consentendo una somministrazione altamente mirata e sicura di radiazioni.

Con la nuova strumentazione, acquisita grazie ai fondi Piano Sanitario Nazionale 2020 Progetto Obiettivo-Linea 5, sarà possibile trattare con maggiore precisione tutte le patologie oncologiche, difatti è stato effettuato con successo il primo trattamento di irradiazione cranio-spinale con Tomoterapia: un passo significativo nella lotta contro i tumori che colpiscono il sistema nervoso centrale e la colonna vertebrale. Il trattamento cranio-spinale, che interessa sia il cervello che la colonna vertebrale, è una delle terapie più complesse e delicate, spesso necessaria per trattare tumori che si estendono o metastatizzano in queste aree. L’efficacia della Tomoterapia è legata alla sua capacità di trattare ampie aree con precisione, minimizzando i rischi di danno ad organi vitali e tessuti sani.

Come funziona?

La Tomoterapia è una tecnica avanzata di radioterapia che combina la precisione della tomografia computerizzata con la capacità della radioterapia a fasci modulati per trattare i tumori. Si tratta di una terapia che completa al meglio la radioterapia e consente di curare tumori situati in aree complesse e delicate, come nel caso dei tumori cerebrali, toracici , addominali, irradiazione corporea totale nei trapianti di midollo osseo. La tecnologia ad altissima precisione irradia i tessuti compromessi con un metodo che viene definito “fetta per fetta”, salvaguardando i tessuti sani. Erogando radiazioni in modo tridimensionale si ottengono delle immagini dettagliate delle aree da trattare, creando mappe tridimensionali precise delle dimensioni e della posizione del tumore. Grazie al trattamento estremamente mirato, la Tomoterapia riduce il rischio di effetti collaterali che potrebbero derivare dall’irradiazione di tessuti sani. Ciò è particolarmente importante per tumori che si trovano in prossimità di organi vitali. È una scelta terapeutica ideale per i pazienti che necessitano di un trattamento altamente preciso e per chi ha tumori difficili da trattare con altre forme di radioterapia.