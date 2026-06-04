Al Policlinico il sit-in del lavoratori di pulizia e facchinaggio, Fiadel: “Preoccupazione per il cambio di appalto”

MESSINA – I lavoratori impiegati nell’appalto di pulizia e facchinaggio del Policlinico di Messina si sono ritrovati stamattina in sit-in per fare chiarezza “sui bandi e sulla tenuta dei livelli occupazionali”. La delegazione si è riunita in assemblea, guidata dalla Fiadel, ed è stata ricevuta dai funzionari del Servizio provveditorato dell’azienda. Il sindacato ha spiegato che secondo il nuovo bando “l’appalto è stato scorporato. Il servizio di facchinaggio e trasporto del materiale liquido seguirà una linea separata, mentre il personale addetto alle pulizie dovrà farsi carico anche della raccolta dei rifiuti”.

Crocè: “Transito dei lavoratori sia corretto e trasparente”

Clara Crocè ha affermato: “Abbiamo avuto l’occasione di fare chiarezza sui bandi e sulla tenuta dei livelli occupazionali. La grande preoccupazione, condivisa anche dal Policlinico, è che il transito dei lavoratori avvenga in modo corretto e trasparente.”

Il punto centrale della discussione riguarda l’elenco dei lavoratori da inserire nella clausola sociale. Nel mese di marzo, la società uscente Coopservice ha trasmesso un elenco che quantifica il personale in 197 operatori adibiti al servizio di pulizia e

35 operatori adibiti al servizio di facchinaggio.

“Fondamentale verificare i criteri”

La Fiadel ha tuttavia sollevato forti perplessità, evidenziando come nel frattempo la cooperativa sembrerebbe aver assunto ulteriore personale e aumentato le ore contrattuali ad alcuni lavoratori. “È fondamentale verificare con quali criteri siano state aumentate queste ore a scapito di altri dipendenti”, continua Crocè. “Il personale storicamente in servizio non è disposto a cedere le proprie ore lavorative.” La dottoressa Nicosia ha manifestato la piena disponibilità dell’amministrazione a superare le criticità emerse in questa delicata fase di transit

Si tratta di un passaggio cruciale che richiede la massima attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Nei prossimi giorni la Fiadel approfondirà i dettagli della gara d’appalto predisposta da Consip. Per la prossima settimana è già previsto un nuovo aggiornamento con il Policlinico per risolvere definitivamente i nodi critici e garantire la stabilità di tutto il personale. La Fiadel nel frattempo ha richiesto un’incontro alle ditte subentranti per la tutela dei livelli occupazionali. Fermo restando che proseguiranno le azioni legali per il riconoscimento del full- time ai dipendenti che non hanno mai usufruito di quanto dovuto.