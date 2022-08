Al Rasocolmo Wine&Jazz Festival un trio d'alto profilo: in scena Nicolò, Coglitore e Cusa - Tempostretto

Il cartellone del Capo Rasocolmo Summer Fest vede l'arrivo sabato 6 di tre nomi forti della musica siciliana. Lo spettacolo si chiama "Jazz Back To Grammo"

MESSINA – Torna il Jazz alla Tenuta Rasocolmo. Giuseppe Nicolò, Carmelo Coglitore e Francesco Cusa porteranno in scena sabato 6 agosto a partire dalle 19.30 uno spettacolo dal titolo “Jazz Back To Grammo”, inserito nel cartellone della rassegna “Rasocolmo Wine & Jazz Festival”, inserita all’interno del Capo Rasocolmo Summer Fest ’22.

Si tratta di tre nomi forti del jazz, veri colossi della scena siciliana: Giuseppe Nicolò, voce e manovella, Carmelo Coglitore, ai saxofoni e Francesco Cusa alla batteria. La performance si presenta come un format televisivo, in cui un melomane, appassionato di musica lirica e di vecchie incisioni di musica jazz interagisce con un grammofono a manovella e con il commento musicale improvvisato del jazzista. Un dialogo anacronistico fra tre elementi che trascinano il pubblico in un’altra epoca e in una esperienza acustica originale e divertente.