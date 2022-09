Al via la Champions League, Top Spin Messina in Repubblica Ceca - Tempostretto

La squadra campione d'Italia partirà oggi alla volta della Training Hall-Birell Arena. Esordio giovedì alle 14 contro i portoghesi della Gdcs Juncal

MESSINA – Inserita nel gruppo A della massima competizione continentale per club, a Havlíčkův Brod la formazione del presidente Giuseppe Quartuccio affronterà da giovedì 8 a sabato 10 i portoghesi del Gdcs Juncal, i padroni di casa dell’Hb Ostrov z.s. e gli spagnoli dell’Asisa Borges Vall. Marco Rech Daldosso, Matteo Mutti e il nuovo acquisto Leonardo Mutti sono gli atleti che scenderanno in campo per la Top Spin Messina.

Inizia domani, giovedì 8 settembre, per la Top Spin Messina EuCI il cammino nella Champions League 2022/23 di tennistavolo maschile nel girone A. Nuova stagione e nuovo sponsor unico sulle maglie, European Certification Institute Ltd, importante società con sede a Malta, per la prestigiosa avventura nella massima competizione continentale per club organizzata dall’European Table Tennis Union.

La partenza e la formazione in campo

Oggi la partenza della squadra con destinazione la Repubblica Ceca, dove alla Training Hall-Birell Arena di Havlíčkův Brod si svolgeranno le gare del gruppo A di questo primo turno. Domani, alle ore 14, per i ragazzi guidati da Wang Hong Liang è in programma la sfida inaugurale contro i portoghesi del GDCS Juncal, mentre venerdì 9 alle 19 si giocherà il match con opposti i padroni di casa dell’HB Ostrov z.s, che ospitano il concentramento. Sabato 10 il terzo ed ultimo impegno, affrontando alle 14 l’ASISA Borges Vall. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming sul sito Ettu.tv.

La Top Spin Messina schiererà il trio italiano composto da Marco Rech Daldosso, Matteo Mutti e il nuovo acquisto Leonardo Mutti. Vigilia palpitante per il presidente Giuseppe Quartuccio: “Siamo pronti ed elettrizzati ad iniziare la nuova stagione con la competizione più prestigiosa, la Champions League. Per esigenze di bilancio abbiamo dovuto fare una scelta, rinunciando ad ingaggiare atleti stranieri per questa manifestazione, ma nutriamo grande fiducia in Marco, Leo e Matteo che saranno guidati dal maestro Wang Hong Liang, con la collaborazione del tecnico Marcello Puglisi e del team manager Roberto Gullo. Sarà sicuramente un girone da affrontare con grande concentrazione ma con la mente libera da pressioni. Sulla carta vedo la formazione spagnola dell’Asisa Borges Vall e quella di casa (l’HB Ostrov z.s.) come le più ostiche”.

Gli impegni della Top Spin Messina

Giovedì 8 settembre, alle ore 14: GDCS Juncal – Top Spin Messina EuCI

Venerdì 9 settembre, alle ore 19: Top Spin Messina EuCI – HB Ostrov z.s.

Sabato 10 settembre, alle ore 14: ASISA Borges Vall – Top Spin Messina EuCI

Le sfide saranno disponibili in streaming sulla piattaforma Ettu.tv.

A superare il primo turno ed a guadagnare l’accesso alla seconda fase a gironi della Champions League saranno soltanto le vincitrici dei quattro gruppi, alle quali si aggiungeranno le prime otto formazioni del seeding che risultano già ammesse di diritto al turno successivo. Le seconde, le terze e le quarte classificate di ciascun girone, invece, scivoleranno in Europe Cup, disputando la seconda fase dell’altra competizione continentale.

