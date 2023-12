Albero abbattuto da auto in sosta - Tempostretto

Per qualche automobilista gli alberi appena piantati non fanno altro che sottrarre parcheggi, non considerando il loro grande beneficio ambientale

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “… E poi succede questo”.

Nell’immagine inviata si vede un giovane albero abbattuto dal parcheggio selvaggio con tutta la sua struttura protettiva. Questo caso è davvero eclatante e inaccettabile ma purtroppo non è l’unico del genere. Nella mente di qualche automobilista messinese gli alberi appena piantati non fanno altro che sottrarre parcheggi. Il loro grande beneficio ambientale non viene affatto considerato. Come se non avessimo appena trascorso un’estate lunga e torrida, effetto indiscutibile del cambiamento climatico al quale contribuisce in misura importante proprio l’eccessivo uso di autovetture. Ed è proprio per raggiungere l’obiettivo di un contesto ambientale sostenibile che l’amministrazione comunale sta portando avanti il progetto Foresta Me, che, se ben realizzato, farà bene anche a chi adesso dimostra di non comprenderne la necessità.