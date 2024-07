Il mercato dello Zir si sposta a Giostra, come cambia la viabilità

I provvedimenti per il pomeriggio di oggi. Rimozione coatta dei veicoli già dalle 8 di stamattina e fino alle 22

MESSINA – Per il secondo sabato consecutivo il mercato dello Zir, si sposta da via Enrico Fermi al viale Giostra, lungo la carreggiata centrale del tratto compreso tra viale Regina Elena e via Placida. Gli operatori ci resteranno dalle ore 15 e fino alle ore 22, per questo dal Comune sono stati comunicati i provvedimenti viabili che saranno in vigore nella giornata di oggi, 27 luglio.

Vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, dalle 8 alle 22 di oggi, nei seguenti tratti del viale Giostra: su entrambi i lati della carreggiata centrale del viale Giostra compresa tra il viale Regina Elena e la via Garibaldi; sul lato sud della complanare sud del viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi; sul lato nord della complanare nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi.

Sarà interdetto dalle 15 alle 22 il transito veicolare sul viale Giostra, nei seguenti tratti: carreggiata centrale di viale Giostra nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Placida; semicarreggiata lato nord di viale Giostra, direzione di marcia, mare-monte, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Placida. E saranno consentite le direzioni sinistra, diritto e destra ai veicoli provenienti dal controviale sud del viale Giostra (direzione monte-mare) in corrispondenza dell’intersezione con la via Garibaldi, ai veicoli provenienti dal controviale nord del viale Giostra (direzione mare-monte) in corrispondenza dell’intersezione con viale R. Elena, e ai veicoli provenienti dalla carreggiata centrale del viale Giostra (direzione monte-mare) in corrispondenza dell’intersezione con il viale R. Elena (la direzione diritta esclusivamente per l’immissione nel controviale sud del viale Giostra)

E infine sarà consentito ai veicoli provenienti da via Placida l’immissione nella carreggiata centrale del viale Giostra per il successivo proseguimento in direzione monte-mare.