Albero crolla su autostrada Messina - Palermo, muore 43enne di Sant'Agata Militello - Tempostretto

Autostrada temporaneamente chiusa tra Cefalù e Buonfornello, in direzione Palermo

Incidente mortale sull’autostrada Messina – Palermo, al km 174.5, tra Lascari e Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Un medico 43enne di Sant’Agata Militello, Francesco Vincenzo Maniaci, è andato a sbattere contro un albero crollato sulla carreggiata e per lui purtroppo all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche la Polizia Stradale. In direzione Palermo, al momento è istituita uscita obbligatoria a Cefalù con rientro a Buonfornello.