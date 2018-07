Dirigenti, Mensa, Palagiustizia bis:gli atti 'di rottura' della giunta De Luca

La pagina Facebook di Cateno De Luca si è di fatto trasformata in un albo "social", parallelo all'albo pretorio on line del Comune di Messina. E’ qui infatti che il sindaco De Luca – oltre ad aggiornare i cittadini sui suoi appuntamenti quotidiani, sugli esiti dei vari incontri e sulle sue serate passare tra sagre, feste religiose ed inaugurazioni varie - pubblica gli atti ufficiali, anticipando la pubblicazione ad opera degli uffici comunali sul sito istituzionale dell’ente: delibere di giunta, ordinanze e decreti sindacali. Lo stesso vale per gli atti esitati in qualità di sindaco Metropolitano.

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente “prolifica” per il primo cittadino, che ha aggiornato di continuo la sua pagina Fb, pubblicando una serie di provvedimenti . Delle nomine nei vari Cda abbiamo già scritto (vedi articolo a parte). Ecco gli altri atti più significativi.

RIDUZIONE DIRIGENTI

“Riduzione dei dirigenti START ! dagli attuali 23 dirigenti si scende a 13 dirigenti con un risparmio di oltre un milione di euro annui”. Con questo post su Fb, il sindaco De Luca annuncia l’approvazione da parte della giunta dello schema di una nuova struttura organizzativa dell’ente. De Luca scrive di aver ridotto i dirigenti, ma non è esattamente come dice . Intanto perché l’atto esitato è solo uno schema e non un provvedimento immediatamente esecutivo, trattandosi infatti di una proposta da discutere -come peraltro scritto nell’oggetto della delibera - con le parti sociali. In secondo luogo, va precisato che attualmente i dirigenti in servizio al Comune di Messina sono 19 e non 23. Ventitre è il numero dei Dipartimenti in cui è suddivisa ad oggi la struttura organizzativa di Palazzo Zanca. Quattro sono complessivamente gli interim assegnati ad alcuni dirigenti per consentire a tutte le strutture dipartimentali di avere un responsabile. In pratica l’idea, ancora di questo si tratta, di De Luca è quella di ridurre, a partire dal 2019, i Dipartimenti da 23 a 13. Soluzione possibile grazie al fatto che entro dicembre 4 dirigenti andranno in pensione e scadranno i contratti triennali dei dirigenti Carrara e Zaccone, chiamati a Palazzo Zanca dall’’amministrazione Accorinti.

A proposito di tagli e spending review, va ricordato che il primo a ridurre drasticamente il numero dei Dipartimenti fu l’ex commissario Luigi Croce, che riorganizzò la struttura organizzativa di Palazzo Zanca con 25 Dipartimenti in luogo dei 57 precedentemente esistenti . Con l’arrivo di Le Donne ci fu un ulteriore taglio, ed i Dipartimenti scesero da 25 a 23. Nel corso di questi ultimi anni, inoltre, è sceso anche il numero dei dirigenti in servizio, passati da 23 a 19.

MENSA SCOLASTICA

De Luca ha fissato nuove regole, stabilendo che dovrà pagare anche chi ha un reddito che va da 0 a 2mila euro annuo. Importo richiesto 0,50 centesimi a pasto contro i 3,50 (importo massimo) che dovrà sborsare chi ha un reddito superiore a 20mila euro. La giunta De Luca ha di fatto eliminato l’esenzione prevista dalla giunta Acconti (ma solo nell’ultimo scorcio di mandato e ad anno scolastico praticamente concluso) e ha ridotto l’importo massimo, precedentemente fissato in 4 euro e 30 centesimi .“Il servizio mensa si paga” esulta De Luca sulla sua pagina Fb.

PALAGIUSTZIA BIS

Il sindaco De Luca vuole cambiare rotta rispetto ai suoi predecessori perché non è affatto convinto della bontà del protocollo d’intesa firmato da Comune di Messina, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio. L’accordo prevede la realizzazione del secondo palazzo di giustizia nell’attuale Caserma “Scagliosi”, con contestuale realizzazione di una struttura nell’area logistica di Via Bonino in cui trasferire gli uffici militari ancora operativi. Con delibera di giunta è stato dato mandato al dirigente ai lavori pubblici di predisporre entro il 31 agosto una delibera che riassuma il procedimento in corso e allo stesso tempo individui una soluzione alternativa. Su Fb commenta: “bisogna trovare una soluzione alternativa e più veloce ! Questo accordo non risolve la situazione !”

INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per De Luca la parola d’ordine è: internalizzare . Con delibera di giunta è stato dato mandato al segretraio generale Antonio Le Donne e ai dirigenti di relazionare su tutti i servizi che al moment vengono affidati all’esterno, spiegando le motivazioni dell’esternalizzazione. Il sindaco vuole conoscere costi e criteri di ciascun affidamento esterno. Segretario generale e dirigenti avranno tempo sino al 31 agosto per soddisfare la sua richiesta.

Anche in questo caso, De Luca commenta su Fb: “Si parte con la strategia di internalizzazione dei servizi. Riteniamo di poter risparmiare almeno un milione di euro all’anno. Pensate che solo per pulire i palazzi municipali si spendono oltre 600 mila euro all’anno. Nella dotazione organica del comune sono presenti circa 200 operatori - inservienti (cat. A) e circa 300 collaboratori (cat. B) che possono diventare in parte autisti o ausiliari del traffico oppure operai specializzati ecc Queste 500 unità costano circa 13 milioni di euro all’anno”.

NUOVO ESPERTO A TITOLO GRATUITO

Il sindaco De Luca allunga l’elenco degli esperti a titolo gratuito. Collaborerà con il Comune anche Giuseppe De Lucia. “Nominato il nostro consulente gratuito per la gestione della rete di distribuzione metano. Ora vediamo se Italgas deve o non deve oltre 33 milioni di euro al comune di Messina”.

Dopo aver sfornato atti ogni cinque minuti, celebrato un matrimonio a Santa Maria Alemanna, essersi recato al Circolo dei Laghi Torre Faro ed aver inaugurato una struttura che consente di cremare gli animali domestici , De Luca ha tenuto il suo primo comizio da sindaco a Piazza Duomo, per tracciare il bilancio del suo primo mese alla guida di Messina (vedi articolo a parte).

Danila La Torre