Alcara, 4 mln di euro per mettere in sicurezza i Cappuccini - Tempostretto

Interventi anti-frane anche in contrada Bellia e fino al cimitero. I progetti della Regione

La Regione Siciliana ha finanziato, attraverso la Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, interventi per complessivi 4,3 milioni di euro al fine di consentire la piena e sicura fruibilità di due aree del centro abitato di Alcara Li Fusi.

Si tratta del consolidamento di contrada Bellia e delle zone adiacenti per un importo di 1,8 milioni di euro e di quello del quartiere Cappuccini e della limitrofa zona del cimitero per 2,5 milioni di euro. I lavori consentiranno anche la messa in sicurezza delle strade adiacenti che rappresentano le uniche vie di fuga e accesso all’area.



A Bellia saranno realizzate canalette prefabbricate per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e collocata una paratia di pali trivellati del diametro di 80 centimetri, lunghi 14 metri, collegati in testa con cordolo in cemento armato.



Sul quartiere Cappuccini, dove ci sono molte abitazioni e diversi edifici storici, verrà invece costruito un muro di contenimento tirantato e una paratia di pali di 77 metri che metterà in sicurezza l’intero versante rispetto a cedimenti e scorrimenti non superficiali.

Si interverrà inoltre lungo la stradella alternativa di collegamento fra l’area di contrada Cappuccini e la zona vicina al ponte sul torrente Rosmarino, nella quale verranno realizzati muri di sostegno, ma anche nelle aree a monte e a valle del cimitero in cui saranno effettuati interventi di manutenzione per rimediare al fenomeno delle fratture e traslazioni dei muri di sostegno perimetrali e alle lesioni presenti in diverse cappelle e loculi.