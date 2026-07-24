Alessandro Pellegrino è un nuovo giocatore dell’Acr Messina

Classe 2005, è un giovane centrocampista di prospettiva

MESSINA – Continuano i colpi di mercato dell’Acr Messina 1900 che dopo Francisco Sartore e Francesco Giunta comunica la terza ufficializzazione della giornata. Si tratta del centrocampista Alessandro Pellegrino, classe 2005, che entra a far parte della rosa giallorossa, portando qualità, dinamismo e grande voglia di mettersi in gioco nel nuovo progetto tecnico del club.

Giovane centrocampista di prospettiva, Alessandro Pellegrino sarà a disposizione dello staff tecnico per affrontare con determinazione questa nuova esperienza in biancoscudato.

Inter, Renate e Pistoiese nel passato di Pellegrino

Alessandro Pellegrino, nato a Milano l’1 marzo 2005, è un mancino che può giocare su quella fascia sia sulla linea dei centrocampisti, come infatti è stato presentato, ma anche adattato a terzino sinistro. Era sotto contratto con la Pistoiese fino a giugno, adesso ha firmato col Messina.

Cresciuto nelle giovanili di Inter e Renate si appresta a giocare la terza stagione in una prima squadra dopo le esperienze al Renate, nel girone A di Serie C dove però non ha collezionato presenze se non nelle squadre Primavera. Lo scorso anno alla Pistoiese nel girone D di Serie D ha giocato anche i playoff disputando in tutto tra campionato e coppa 31 partite, segnando 4 reti e fornendo tre assist ai compagni.

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