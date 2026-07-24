Una fiaccolata per Giulia Scimone: a Torre Faro il ricordo della giovane messinese

A organizzare sarà la Pro Loco, ecco dove e quando

MESSINA – La Pro Loco Capo Peloro ha organizzato una fiaccolata in ricordo di Giulia Scimone, la giovane messinese scomparsa nella notte tra il 28 e il 29 giugno. Si terrà martedì 28 luglio in Piazza Lanternino, sotto al Pilone. A spiegarlo è stata la stessa pro loco sui suoi canali: “Martedì 28 luglio ci ritroveremo per ricordare Giulia. Una fiaccolata per custodire il suo ricordo, stringerci attorno alla sua famiglia e rinnovare insieme l’impegno affinché tragedie come questa non si ripetano mai più”.

L’appuntamento è per le ore 21. Da Piazza Lanternino il corteo “attraverserà le vie di Torre Faro fino a raggiungere Via Circuito”. Il comunicato poi conclude: “Siamo tutti invitati a partecipare, per unirci in un momento di raccoglimento e vicinanza, stringerci con affetto attorno alla sua famiglia e testimoniare, con una luce tra le mani, che Giulia continuerà a vivere nel cuore di tutti noi”.

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