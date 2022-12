Alì Terme. Torna "Corteggiando i corti" con un omaggio a Turi Vasile - Tempostretto

Giovedì mattina la rassegna di corti al Cinema Vittoria. Sarà proiettata anche l'ultima intervista al cineasta e scrittore messinese

ALI’ TERME – Tutto pronto per la seconda edizione di “Corteggiando i Corti”, kermesse dicembrina del Circolo “Nuova Presenza” e del Circolo “Salvatore Quasimodo”, aderenti rispettivamente al Cinit – Cineforum Italiano e al Csc – Centro Studi Cinematografici, che si terrà giovedì 29 dicembre, a partire dalle 10, al Cinema Vittoria di Alì Terme.

La matinée aliese recupera quindi le edizioni in passato bloccate per le problematiche legate alla pandemia. Gli organizzatori, ancora una volta, desiderano offrire al pubblico uno spaccato di quel meraviglioso settore underground dei cortometraggi, opere dirette e curate da abili filmaker, spesso geniali talenti capaci di scommettersi in questi sentieri artistici con la speranza e l’augurio di arrivare a ben più alti livelli. Il fil rouge che anima tutta la mattinata è la Sicilia e la sicilitudine in tutte le sue sfaccettature (usi, luoghi, mentalità e ambienti) con storie che vanno dalla inclusione alla solidarietà, dalle tradizioni alle tematiche di forte attualità.

L’ultima intervista a Turi Vasile

L’evento ha come momento speciale quello dedicato alla memoria di Turi Vasile con l’ultima intervista rilasciata al regista Fabrizio Sergi, ormai considerata il testamento culturale di un illustre personaggio siciliano, produttore, sceneggiatore, cineasta e scrittore, legatissimo alla Sicilia e a Messina.